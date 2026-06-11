Projektcontroller Anläggning & Investeringar
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2026-06-11
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I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner – och nu vill vi bli flera.
Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta. Du blir anställd av Genero men kommer att arbeta på plats ute hos kund. För vissa av uppdragen är det också möjligt att arbeta som underkonsult åt oss.
Uppdragsperiod:
10-aug-2026 - 31-aug-2028
Ansök senast:
15-jun-2026
Uppdragsspecifikation
Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik.
1 Beskrivning av sektion Verksamhetsstyrning anläggning och investering
Organisation och styrning
Sektionen består av 14 verksamhetscontrollers och 6 projektcontrollers som stöttar trafikförvaltningens teknik och investeringsavdelning
Detta innebär:
• planering (budget, prognoser och verksamhetsplan)
• uppföljning (analys av utfall och verksamhetsuppföljning)
• styrning (strategisk karta, mål, indikatorer, risk)
• kontroll (andra ansvarslinjen) av trafikförvaltningens löpande verksamhet och investeringsobjekt
Uppdraget kommer att vara mot avdelningen Investeringsprojekt (IP) som driver större projekt och är uppdelad i fem sektioner:
• Lokalbana Järnväg
• Lokalbana Spårväg
• Buss, pendel, bytespunkter & sjö
• Tunnelbana
• Systemdesign & projektstöd
Våra pågående program, projekt och uppdrag
Sektionerna ansvarar för att genomföra ett stort antal projekt, både mindre och större och inom olika trafikslag.
2 Beskrivning av uppdraget
Som Projektcontroller kommer du arbeta med finansiell planering och uppföljning av ett flertal projekt inom avdelningen Investeringsprojekt (IP).
Det innebär att ansvara för planering och genomförande av diverse löpande ekonomirelaterade arbetsuppgifter, samt enligt tidplan leverera uppföljning, analys och rapportering.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att, men inte uteslutande:
Planera och strukturera
• Utifrån beslutade processer och anvisningar, planera och strukturera ekonomiarbetet på ett ändamålsenligt sätt.
• Ansvara för utveckling och upprätthållande av strukturer, processer och rutiner (tydliggöra ansvar, process, frekvens)
Genomföra
• Ansvara för löpande uppdatering och kvalitetssäkring av prognos och utfall.
• Delta i och i vissa fall leda ekonomirelaterade möten t.ex. prognosmöten
• Upprätta fakturor, exempelvis till kommuner och ledningsägare och hantera medfinansieringar
• Bistå projektledarna i att upprätta underlag till bokföringsordrar
• Hantera aktiveringar av projekt enl. K3-regelverket
• Ta fram underlag för utrangeringar och kostnadsföringar
• Bistå med underlag och ansvara för uppföljning av medfinansiering såsom statliga bidrag och externa parter
Uppföljning och rapportering
◦ Uppföljning av utfallstransaktioner
◦ Följa upp avtal och flagga eventuella avvikelser
Programvara som används av ekonomiteamet är förutom Office-paketet, Agresso, Hypergene, Avima och Antura.
Kontaktytorna, utöver sektionens interna organisation kan vara projektledare, projektchef hos Avdelningen Investeringsprojekt samt
projektörer, entreprenörer och leverantörer.
2.2 Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på Kungsholmen i Stockholm alternativt på projektkontor. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
3 Skall-krav
1. Konsulten ska ha minst 3 års utbildning på högskolenivå eller motsvarande inom företagsekonomi
2. Minst 8 års arbetslivserfarenhet inom redovisning och/eller controlling (erfarenhet av budget, prognos, uppföljning mm)
3. Konsulten ska ha minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet som Controller, inklusive ansvar för finansiell planering och uppföljning av infrastruktur- och anläggningsprojekt.
4. Minst ett (1) års yrkeserfarenhet av arbete i ekonomistyrnings- eller projektuppföljningssystem (tex, Hypergene, Antura, Avima, Primavera eller motsvarande). Erfarenhet ska inkludera planering, uppföljning och rapportering av projektbudgetar och prognoser inom ramen för styrning av projekt.
4 Mervärdeskrav
1. Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete i projektform, med ansvar för en projektportfölj med en total budget på minst 100 miljoner kronor.
2. Erfarenhet av arbete med entreprenader i samverkansform eller projekt på löpande räkning från minst ett (1) tidigare uppdrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: rekrytering@generokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektcontroller Anläggning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GVU AB
(org.nr 556841-5185)
Hos kunden (visa karta
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114 57 STOCKHOLM Jobbnummer
9960411