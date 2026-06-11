Platform Engineer - Myndighet
Techrytera AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-11
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning
Som Platform Engineer i ett team som ansvarar för en containerplattform arbetar du med att utveckla, implementera och förvalta både nya och befintliga plattformsmiljöer. Rollen omfattar design och införande av tekniska lösningar, konfigurering, automatisering, felsökning samt vidareutveckling av plattformen.
Du samarbetar nära utvecklingsteam och andra intressenter för att säkerställa en modern, stabil och effektiv plattform. Omvärldsbevakning, kontinuerliga förbättringar och automatisering är centrala delar av arbetet. Rollen innefattar även kunskapsdelning, handledning och stöd till mindre erfarna kollegor.
Kvalificeringskrav (Skallkrav)
Minst 4 års erfarenhet som Platform Engineer, DevOps Engineer eller Infrastructure Engineer.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av utbildning, handledning eller annan kunskapsöverföring till grupper eller individer.
Erfarenhet av och kompetens inom OpenShift eller Kubernetes.
Erfarenhet av och kompetens inom GitOps.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av moderna verktyg för observability.
Kunskap om containernätverk (CNI).
Kunskap om containerlagring och Software-Defined Storage (SDS).
Kunskap om säkerhet i containerplattformar.
Kunskap i Golang och/eller Python.
Erfarenhet av att utveckla Kubernetes-operatörer.
Erfarenhet av att arbeta med CI/CD-flöden.
Meriterande kompetens (Börkrav)
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan jämförbar verksamhet.
Uppdragsperiod
Start: Enligt överenskommelse efter genomförd säkerhetsprövning eller motsvarande kontroll.
Slut: Som längst t.o.m 2028-08-30.
Möjlighet till förlängning finns.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896416-2049523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9960420