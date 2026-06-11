Processoperatör sökes för säsongsuppdrag
Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Skara Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Skara
2026-06-11
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Job&Talent söker nu en processoperatör för ett säsongsuppdrag hos en av våra kunder inom lantbruks- och produktionsbranschen. Uppdraget sträcker sig från vecka 33 till vecka 40 och passar dig som trivs i en praktisk roll med varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Köra motviktstruck och hantera större behållare upp till cirka 2 ton.
Arbeta i produktionsprocessen med packning i storsäck.
Montera säckar manuellt inför fyllning.
Övervaka fyllningsprocessen och säkerställa kvalitet.
Försluta, märka och dokumentera färdiga produkter.
Bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde.
VI SÖKER DIG SOM
Har giltigt truckkort.
Har god erfarenhet av att köra motviktstruck.
Är noggrann och ansvarstagande.
Har lätt för att lära dig nya arbetsmoment.
Trivs med både truckkörning och praktiskt produktionsarbete.
Kan arbeta självständigt såväl som i team.
OM UPPDRAGET
Period: Vecka 33–40
Omfattning: Heltid under säsong
Anställning: Visstidsanställning via Job&Talent
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OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896526-2049546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Centrumbostäder i Skara AB (visa karta
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532 30 SKARA Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9960437