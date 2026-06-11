Projektadministratör sökes till försvarsindustrin!
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2026-06-11
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Vill du vara en del av projekt som bidrar till utvecklingen av svensk försvarsförmåga? Vi söker nu en projektadministratör till vår kund inom försvarsindustrin i Arboga. Här får du möjlighet att arbeta i en teknisk och samhällsviktig verksamhet där du stöttar projekt genom struktur, administration och koordinering. Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett engagerat team som arbetar med flertalet projekt inom försvarsrelaterade kommunikationslösningar. I din roll kommer du arbeta nära projektledare och andra intressenter för att säkerställa att projektens administrativa processer fungerar effektivt och enligt gällande rutiner. Du ansvarar bland annat för granskningsprocesser inom olika projekt samt protokollskrivning under möten. Du kommer att arbeta i flera olika system och stötta projektorganisationen med administration, uppföljning och kvalitetssäkring av dokumentation och processer. På sikt finns det goda möjligheter att bli ansvarig för konfigurationsledningen inom projekten.Dina arbetsuppgifter
Koordinera mötesbokningar och ansvara för löpande protokollföring
Administrera och utföra diverse uppgifter i olika system/SharePoint ytor
Säkerställa efterlevnad av upparbetade processer kring projekthantering
Vara ett naturligt stöd för projektledare och övriga intressenter för projekt
På sikt finns möjlighet att ansvara för konfigurationsledning inom projekten
Vi söker dig som har
Har svenskt medborgarskap, krav för placering i säkerhetsklass
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket, tal som skrift
Ett tekniskt intresse då du kommer vara verksam i högteknologiska miljöer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet för rollen
Mycket god erfarenhet inom administration, dokumentskrivning och vana att arbeta i flera processer parallellt
B-körkort, då resor kan förekomma i tjänsten
Det är meriterande om du har
En bakgrund inom försvaret eller försvarsindustrin
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TIHZI6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9960434