Kök libanesisk mat
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2026-06-11
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🔥 HERMEL SÖKER ERFARNA KOCKAR INOM LIBANESISK MATLAGNING 🔥
Vill du bli en del av ett växande restaurangkoncept där kvalitet, passion och genuina smaker står i centrum?
Hermel – Real Lebanese Cuisine söker nu tre professionella kockar med erfarenhet av det libanesiska köket.
👨🍳 Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att laga traditionell libanesisk mat.
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar effektivt även under högt tempo.
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
• Har ett genuint intresse för matlagning och råvaror av hög kvalitet.
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar för köket.
📌 Vi erbjuder:
• Fast lön.
• Möjlighet till både heltid och deltid.
• Trygga anställningsvillkor.
• Ett härligt team och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
🕒 Arbetstider:
Arbetet innebär schemaläggning med tjänstgöring kvällar, helger och röda dagar, vilket är en naturlig del av restaurangverksamheten.
📍 Arbetsplats: Hermel – Göteborg
Är du den vi söker, eller känner du någon som skulle passa hos oss? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss redan idag!
Vi rekryterar löpande – vänta inte med din ansökan!
Välkommen till Hermel – där passion för det libanesiska köket möter äkta gästfrihet. 🇱🇧❤️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: Info@hermel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Style Studio Sverige AB
(org.nr 559483-1843)
Götgatan 14 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9960424