Lokalvårdare till City/Tyresö/Nacka/Solna/Vällingby m.m.

Di-Er Entreprenader Aktiebolag / Städarjobb / Stockholm
2026-06-11


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Nya medarbetare sökes för arbete med städning.
I arbetet kan det ingå städning med kombiskurmaskin, städning av allmänna ytor, städning av hygienutrymmen, trappstädning, plockstädning runt fastigheter m.m.
Det finns både deltid- och heltidstjänster.
Det finns arbete dagtid, men även arbete på kvällar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dier.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Di-Er Entreprenader Aktiebolag (org.nr 556280-4723)

Arbetsplats
City/Tyresö/Nacka/Solna/Vällingby m.m

Jobbnummer
9960436

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