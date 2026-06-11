Lokalvårdare till City/Tyresö/Nacka/Solna/Vällingby m.m.
Di-Er Entreprenader Aktiebolag / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-11
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Nya medarbetare sökes för arbete med städning.
I arbetet kan det ingå städning med kombiskurmaskin, städning av allmänna ytor, städning av hygienutrymmen, trappstädning, plockstädning runt fastigheter m.m.
Det finns både deltid- och heltidstjänster.
Det finns arbete dagtid, men även arbete på kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dier.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Di-Er Entreprenader Aktiebolag
(org.nr 556280-4723) Arbetsplats
City/Tyresö/Nacka/Solna/Vällingby m.m Jobbnummer
9960436