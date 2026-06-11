Innesäljare Fast lön + provision | Linköping |
Möteskoordinatorn Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-11
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Vi söker drivna säljare till ett team med högt tempo och tydligt resultatfokus
Vi söker engagerade och målinriktade personer som vill utvecklas inom försäljning och bli en del av ett team med hög energi, stark laganda och stort fokus på prestation.
Det här är en roll för dig som gillar att bygga relationer, påverka människor och motiveras av att nå höga resultat. Oavsett om du är i början av din karriär eller redan har erfarenhet av försäljning finns det goda möjligheter att utvecklas hos oss.
Vad rollen innebär
Telefonbaserad försäljning mot kunder
Arbeta aktivt med att identifiera kunders behov och presentera lösningar
Arbeta mot tydliga mål och resultat
Bidra till teamets framgång genom hög aktivitet och starkt engagemang
Vi söker dig som
Har ett starkt driv och en vilja att prestera
Är bekväm med att prata i telefon och skapa kontakt med människor
Är tävlingsinriktad och motiveras av att nå och överträffa mål
Har en positiv inställning och trivs i ett högt arbetstempo
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din personlighet, inställning och vilja att lyckas.
Vi erbjuder
Fast lön + provision
Deltidstjänst i Linköping
Ett team med hög energi och stark laganda
Kontinuerlig coachning och utveckling inom försäljning
Goda möjligheter att växa och ta nästa steg i karriären Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: liamskold.mks@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Möteskoordinatorn Sverige AB
(org.nr 559511-5279) Jobbnummer
9960416