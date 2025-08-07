Tungviktsmekaniker
2025-08-07
Är du en erfaren fordonsmekaniker som vill arbeta med tunga fordon i en modern och välutrustad verkstad? Söker du en arbetsplats där du får stort eget ansvar, varierade arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas? Tj Fordonsservice i Södertälje söker nu en tungviktsmekaniker till sitt team.
Tj Fordonsservice är en väletablerad verkstad i Södertälje som erbjuder service och reparationer av lastbilar, bussar och andra tunga fordon. Vi arbetar med flera olika märken och lägger stor vikt vid att leverera hög kvalitet och snabb service till våra kunder. Vi är ett sammansvetsat team med gedigen erfarenhet och stort engagemang.
Som tungviktsmekaniker hos oss kommer du att:
Utföra felsökning, service och reparationer på lastbilar, bussar och andra tunga fordon.
Arbeta med motorer, växellådor, bromssystem, elektronik och hydraulik.
Ha daglig kontakt med kunder och vara en viktig del av vårt kundfokus.
Hantera både akuta reparationer och planerat underhåll.
Få möjlighet till vidareutbildning inom nya system och fordonsteknik.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet som mekaniker på tunga fordon.
Har goda kunskaper inom fordonselektronik, hydraulik och motorer.
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad.
Har B-körkort - C eller CE är starkt meriterande.
Trivs i en verkstadsmiljö med högt tempo och stor variation.
Vi välkomnar både dig med lång erfarenhet och dig som har rätt grundkunskaper och vill växa in i rollen.
Vi erbjuder:
Ett tryggt och stabilt företag med god teamkänsla.
En modern verkstad med hög teknisk standard.
Möjlighet till utbildning och utveckling inom yrket.
Bra anställningsvillkor och förmåner.
En varierad arbetsdag med stor frihet under ansvar.
Tjänsten är placerad vid vår verkstad i Södertälje.
I denna rekrytering samarbetar Tj Fordonsservice med Jobway. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult adam.wilander@jobway.se
Ansök redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
