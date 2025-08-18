Tullverket söker assistent till verksamhetsservice
2025-08-18
Är du vår nya medarbetare på Verksamhetsservice som brinner för god service? Välkommen med din ansökan!
Administrationsavdelningen ansvarar inom Tullverket för områdena inköp & upphandling, lokaler, fordon, beklädnad samt kontors- och verksamhetsservice samt för Tullverkets miljöledningssystem. Avdelningen består av ett ledningsstöd och tre nationella enheter. Från den 1/9 kommer Administrationsavdelningen att ingå i nya Förvaltningsavdelningen tillsammans med ekonomienheten samt säkerhets- och beredskapsenheten. Förvaltningsavdelningen kommer att ha cirka 80 medarbetare.
Enheten för verksamhetsservice består av drygt 30 medarbetare som har sin geografiska placering på olika platser i landet, främst i Stockholm, Malmö och Göteborg. Enheten för verksamhetsservice leds av enhetschef och har ett enhetsstöd bestående av verksamhetssamordnare, verksamhetsutvecklare och tre ansvariga chefer i en geografisk indelning: syd, väst och öst/nord.
Verksamhetsservice har en portföljstyrning med ett Facility management - tjänsteutbud som bl.a. innehåller förvaltning av myndighetens lokaler, fordon, beklädnad, skydd av egendom och tjänstekort. Enheten utvecklar, förvaltar, tillhandahåller och säkrar verksamhetsbehovet av ändamålsenlig och effektiv verksamhetsservice. Enheten har också viktiga ansvars- och arbetsuppgifter kopplat till höjd beredskap och särskilda händelser.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som medarbetare vid Verksamhetsservice så jobbar du flexibelt och prestigelöst i ett engagerat team där alla tar ansvar. Arbetsuppgifterna utifrån vår Facility Management portfölj är varierande med fokus på att underlätta vardagen för övriga funktioner inom Tullverket. I din roll kommer du även självständigt att få driva mindre uppdrag/projekt med varierande tidsramar. Tjänsten innebär resande inklusive övernattningar inom område öst och nord.
I teamet, som består av 10 personer, under ledning av chef för serviceområde öst/nord, bidrar du till att satta mål nås samt att du på ett drivande och engagerat sätt medverkar i att utveckla, förvalta, tillhandahålla tjänsteutbudet inom område öst/nord.
Vi söker dig som har:
• 3-årig gymnasieutbildning samt lägst betyg godkänd/3/E
• Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för arbete inom serviceyrke och facility management
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av IT systemstöd inom facility Management
• Mycket god förmåga att kommunicera och att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• God vana att självständigt organisera och planera för administrativa rutiner
• Svenskt körkort, minst klass B för personbil, manuell
• God fysik eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande
• Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av LOU och operativt inköp
• Erfarenhet av arbete med fakturahantering och ekonomiuppföljning
• Självständigt ansvarat för mindre uppdrag/projekt
• Erfarenhet av att producera skriftlig informationDina personliga egenskaper
Som medarbetare vid Verksamhetsservice är du en person har stor social kompetens och god samarbetsförmåga samt har en väl utvecklad förmåga att bemöta kunder och besökare med olika behov och förväntningar. Du är ansvarstagande, serviceinriktad, har integritet och kan utifrån givna ramar arbeta självständigt och våga ta initiativ. Andra viktiga egenskaper är att du har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och prioritera det väsentliga samt genomföra dessa med bra kvalitet. Vidare är det viktigt att du är noggrann och att du har gott omdöme. Du har en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Det är viktigt att du klarar av att hantera stressiga perioder men också kunna ta initiativ och driva förbättringsarbete vid lugnare perioder.
Du finner din drivkraft och arbetsglädje i att ge en god och professionell service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-18578
Placeringsort: Stockholm.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Snarast
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, chef Serviceområde öst/nord, Gustav Nyman tel. 08-456 50 44.För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST: Anders Edström tel. 08-456 62 91 och SACO-S vid Tullverket: Lena Edehag tel. 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 7 september 2025.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
