Arbetsterapeut inom handrehab - Vill du leda utvecklingen?
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2026-06-15
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Vad vi söker
Vi söker nu en engagerad och driven arbetsterapeut med erfarenhet av handrehabilitering som vill vara med och utveckla framtidens rehabilitering tillsammans med oss på Sportrehab Centralen.
Du brinner för utveckling, kvalitet och evidensbaserad vård och motiveras av att vara en del av en organisation som ständigt strävar framåt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handrehabilitering från primärvård eller specialistvård. Har du dessutom intresse för eller erfarenhet av idrott, träning eller idrottsmedicinsk rehabilitering är det meriterande.
Som person är du initiativrik, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete och kunskapsutbyte med kollegor från olika professioner.
För rätt person finns stora möjligheter att vara med och leda utvecklingen av Sportrehabs handrehabilitering. Rollen kan innebära att driva utvecklingsprojekt, bidra till verksamhetsutveckling samt planera och genomföra kurser, utbildningar och föreläsningar inom området. Vi söker därför dig som inte bara vill arbeta kliniskt utan också vill vara med och påverka, inspirera och utveckla både verksamheten och professionen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi har kollektivavtal.
Arbetsvardag på Sportrehab
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen att ta emot och behandla patienter med besvär i hand eller armbåge men kan även innefatta övriga arbetsterapeutiska insatser i primärvård. Utåtriktat arbete i form av kontaktsökande och spridande av Sportrehabs och din egen profil och kompetens förkommer också.
I din kliniska vardag hos oss får du arbeta med moderna journalsystem och AI-integrerade verktyg för att underlätta dokumentation.
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till Sportrehab Centralen men det kan även innebära visst arbete vid någon av våra andra enheter. Möjlighet till digitalt arbete hemifrån finns också.
Du kommer att få specifik utbildning och stöd av våra mycket kompetenta medarbetare och erfarna specialister inom idrottsmedicin och handrehabilitering.
Du kommer även få mycket stöd till vidareutbildning inom arbetsterapi och idrottsmedicin. Sportrehab har som ambition att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för evidensbaserad vidareutveckling inom idrottsmedicinsk rehabilitering. 8 stycken doktorsavhandlingar har presenterats från Sportrehab och 6 till är på gång. Vi har kontinuerligt personalutbildning och team-diskussioner för att bredda våra medarbetares kompetens. Vi håller varje år ett antal öppna kurser om idrottsmedicinsk rehabilitering. Under åren har Sportrehab genomfört ett 50-tal kurser.
Om Sportrehab Centralen
Sportrehab Centralen är vår äldsta och största enhet, med dryg 20 fysioterapeuter, 3 arbetsterapeuter, en administratör, en receptionist och en verksamhetschef. Vi vill genom våra lokaler inspirera till rörelse och träning och samtidigt skapa varma miljöer där alla känner sig välkomna, det lyckas vi bra med genom nyligen renoverat gym och lokaler med positiv omgivning! Dina kollegor är ett gäng med fysioterapeuter med lång klinisk erfarenhet, men du har även arbetsterapeuter på våra övriga kliniker som du träffar och diskuterar med regelbundet. En arbetsvardag som arbetsterapeut på Sportrehab Centralen kommer innebära att du möter patienter med främst hand- och armbågsbesvär. Du får mycket onboarding och stöd från olika roller på enheten samt Arbetsterapeuterna på våra andra enheterna, vi tycker det är viktigt att du är en del i teamet på Sportrehab Centralen men även med i Teamet av arbetsterapeuter på Sportrehab.
Vi hoppas att detta låter intressant och att du vill vara med på vår resa framåt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7836789-2051909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rpt Sportrehab AB
(org.nr 556263-3015), https://sportrehab.teamtailor.com
Stampgatan 14 (visa karta
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411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Sportrehab Jobbnummer
9962805