Är du specialisttandläkare i pedodonti och vill göra skillnad i Skåne?
Lind & Weibull Specialisttandvård AB / Tandläkarjobb / Helsingborg Visa alla tandläkarjobb i Helsingborg
2026-06-15
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Vi söker dig som är specialisttandläkare i pedodonti och som vill vara med och utveckla barntandvården i Skåne.
På Helsingborgs Specialisttandvård möter du en verksamhet där engagemanget för barn och unga verkligen märks i vardagen. Vi bedriver specialisttandvård inom pedodonti och orofacial medicin med hög tillgänglighet, bred kompetens och ett nära och naturligt samarbete mellan odontologiska och medicinska specialiteter. Vi är också stolta över att kunna erbjuda narkostandvård för barn och unga vuxna på kliniken.
Hos oss blir du en del av en varm, kunnig och välkomnande arbetsplats där omtanke, kvalitet och arbetsglädje går hand i hand. Vi tror på en arbetsmiljö där alla bidrar, utvecklas och känner delaktighet. Här får du möjlighet att fortsätta utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du arbetar tillsammans med kollegor som delar din passion för barnens bästa.
Kliniken ligger i moderna och trivsamma lokaler i centrala Helsingborg och vi arbetar på uppdrag av Region Skåne.
Varmt välkommen till oss, där du får göra verklig skillnad för barn och unga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@helsingborgsspecialisttandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lind & Weibull Specialisttandvård AB
(org.nr 559511-1385), https://helsingborgsspecialisttandvard.se/
Drottninggatan 20 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs Specialisttandvård Jobbnummer
9962811