Bioinformatiker: Data Science Lead
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2026-06-15
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Institutionen för biokemi och biofysik. SciLifeLab (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: www.dbb.su.se.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ som fokuserar på datadriven forskning, med syftet att utbilda och rekrytera nästa generation av livsvetare samt skapa stark och globalt konkurrenskraftig kompetens inom beräkningsvetenskap och datavetenskap för svensk livsvetenskap. Programmet syftar till att stärka nationella samarbeten mellan universitet, överbrygga forskningsmiljöerna inom livs- och datavetenskap samt skapa partnerskap med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella aktörer.
Vi söker nu en Data Science Lead till SciLifeLabs bioinformatikplattform (National Bioinformatics Infrastructure Sweden: www.nbis.se)
för att bidra till att forma och påskynda införandet av avancerad maskininlärning och AI inom datadriven livsvetenskaplig forskning. Vid SciLifeLabs bioinformatikplattform (NBIS), en unik nationell infrastruktur med över 120 experter, kommer du att ha en nyckelroll i strategisk och praktisk planering tillsammans med SciLifeLabs AI Lead och andra nationella och internationella partners. En del av din tid kommer också att innebära att bidra till utvalda forskningsprojekt, ge vägledning kring avancerade analytiska och AI-drivna metoder samt medverka i forskarutbildning på nationell nivå.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Strategisk och praktisk planering för att forma och påskynda införandet av avancerad maskininlärning och AI inom datadriven livsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med centrala nationella och internationella partners.
Medverka i vetenskaplig vägledning och utbildning av senior bioinformatikpersonal inom stödverksamhet.
Genomföra avancerade dataanalyser och ge vägledning i nationellt prioriterade datadrivna forskningsprojekt inom livsvetenskap.
Medverka i avancerade nationella forskarutbildningskurser och utbildningsinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
doktorsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom bildanalys, bioinformatik, datavetenskap, ingenjörsvetenskap, fysik eller motsvarande område.
omfattande erfarenhet (5+ år) av att tillämpa och/eller utveckla avancerade metoder inom maskininlärning och AI i internationellt konkurrenskraftig livsvetenskaplig forskning.
mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.
stark samarbets- och kommunikationsförmåga.
Ytterligare kvalifikationer
Relevant postdoktoral erfarenhet eller motsvarande erfarenhet från industrin är en stark merit men inget krav. Programmeringskunskaper i Python och erfarenhet av datavetenskapliga verktyg såsom Numpy, Pandas eller Matplotlib är meriterande, liksom erfarenhet av att använda moderna deep learning-ramverk såsom PyTorch och TensorFlow, eller avancerad användning av LLM:er. "Reproducerbar forskning" och "FAIR-data" är centrala begrepp för oss, och vi värdesätter erfarenhet av utveckling av reproducerbar kod genom plattformar för koddelning, versionshantering, arbetsflödesspråk och containerlösningar. Dokumenterad förmåga att ansvarsfullt och rättsenligt tillämpa maskininlärnings-och AI-metoder på känsliga personuppgifter är meriterande, liksom erfarenhet av validering och tolkning av AI-modeller.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Arbetsplatsen är förlagd till SciLifeLab's Stockholm campus i Solna.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Björn Nystedt, bjorn.nystedt@scilifelab.se
eller Pär Engström, par.engstrom@scilifelab.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för biokemi och biofysik (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för biokemi och biofysik Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9962809