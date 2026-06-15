Forskare i utvecklingsbiologi
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2026-06-15
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Institutionen för biokemi och biofysik. Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom naturvetenskapliga fakulteten. Vi är närmare 270 anställda, som för närvarande är verksamma vid institutionen. Forskningen är av absolut världsklass och spänner över flera stora områden.
Mer information om oss finns på: Institutionen för biokemi och biofysik.
Projektbeskrivning
Projektet syftat till att utveckla en metod för att studera hur olike celltyper i människokroppen bildas från stamceller. Vid varje celldelning uppstår ett fåtal mutationer, vilket resulterar i specifika och ärftliga DNA-förändringar. Genom att detektera dessa DNA förändringar så kan man etablera hur olika celltyper har bildats och är besläktade med varandra, på liknande sätt som man kan etablera den fylogenetiska relationen mellan till exempel olika arter genom att jämföra deras DNA-sekvenser. Att studera enskilda cellers släktskap med varandra är en utmaning då det kräver mycket känslig metodik för att identifiera enstaka mutationer på singel-cellnivå. Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Utveckla bioinformatiska verktyg för att identifiera somatiska mutationer i enskilda humana cellers DNA och etablering av fylogenetiska relationer mellan celler.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Omfattande erfarenhet av utveckling av bioinformatiska verktyg för identifiering av mutationer i enskilda humana cellers DNA samt fylogenetik är ett krav.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 5 månader. Tillträde 2026-08-01.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Eva Hedlund, eva.hedlund@dbb.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för biokemi och biofysik (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för biokemi och biofysik Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
9962810