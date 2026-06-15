VVS-konsult Kadesjös, Västerås
Kadesjös Ingenjörsbyrå Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-06-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kadesjös Ingenjörsbyrå Aktiebolag i Västerås
Har du erfarenhet av att projektera och utveckla VVS-lösningar för olika typer av projekt som sjukhus, industri, skolor, kontor och butiker m.m.
Tycker du att samarbete är avgörande för framgång? Motiveras du av korta beslutsvägar och kompetenta kollegor? Då är rollen som VVS-konsult hos Kadesjös ditt nästa steg i karriären! Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som VVS-konsult ges du frihet under ansvar i arbetet med att driva projekteringar för olika typer av projekt så som Sjukhus, Industri, skolor, kontor och butiker m.m.
Dina arbetsuppgifter innefattar projektering av VVS-lösningar samt utredning för att ta fram lösningar på tekniska problem.
Kadesjös har idag verksamhet inom både byggnation och installationer med den senaste teknologin vilket innebär att du kommer att verka i en bred och spännande miljö där samarbete mellan disciplinerna är lika självklart som att erbjuda kunderna en komplett lösning. Du får möjligheten att verka i en organisation som alltid bjuder på nya utmaningar, ny utveckling och som alltid har ett stort hållbarhetsfokus i projekten.
I din roll kommer dina arbetsuppgifter främst handla om:
• Projektera VVS-system.
• Upprätta systemhandlingar och bygghandlingar, inklusive ritningar, tekniska beskrivningar och
flödesscheman.
• Utföra flödes-, tryckfalls- och transmissionsberäkningar m.m.
• Dimensionera och välja komponenter.
• Säkerställa samordning med process-, styr-, el- och övriga byggdiscipliner.
• Medverka vid projekteringsmöten, tekniska samordningsmöten och platsbesök.
• Genomföra utredningar av befintliga VVS-system.
• Utföra egenkontroller enligt företagets kvalitetsrutiner.
• Säkerställer att lösningar uppfyller lagar, standarder och kundkrav.
• Levererar handlingar enligt fastställd tidplan och kvalitetssystem.
Är det här du?Erfarenhet och utbildning
• Högskole- eller YH-utbildning inom VVS, energi, installationsteknik eller motsvarande.
• Minst 1 års erfarenhet av VVS-projektering.
• Erfarenhet av projektering i Revit och MagiCAD.
• Kunskap om tillämpliga regelverk: BBR, AFS, ATEX, Arbetsmiljöverkets föreskrifter m.fl. Dina personliga egenskaper
• Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
• Samarbetsinriktad och trygg i tekniska diskussioner med andra discipliner.
• Förmåga att arbeta självständigt och driva teknikfrågor framåt.
I denna rekrytering lägger vi också stor vikt vid dina personliga egenskaper vilka kommer att vara avgörande för att bli framgångsrik i denna tjänst. Vi söker dig som är initiativtagande och engagerad i din yrkesroll.
Ansökan och rekryteringsprocess
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 23 augusti 2026. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll kan vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Kadesjös ett heltäckande konsultföretag med ca 90 medarbetare inom bygg- och installationsprojektering som skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen.
Vi har den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från kalkylering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning.
Vi vill minska miljö- och klimatpåverkan i våra projekt genom materialval och tekniska lösningar som en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi är certifierande enligt ISO 9001 Kvalitet, ISO14001 Miljö samt ISO45001 Arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kadesjös Ingenjörsbyrå Aktiebolag
(org.nr 556253-5137)
Iggebygatan 12 (visa karta
)
722 20 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kadesjös Kontakt
Avdelningschef VVS
Carl Gelius carl.gelius@kadesjos.se 021155854 Jobbnummer
9962812