Bioinformatiker i avancerad maskininlärning och AI
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2026-06-15
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Institutionen för biokemi och biofysik. SciLifeLab (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: www.dbb.su.se.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ som fokuserar på datadriven forskning, med syftet att utbilda och rekrytera nästa generation av livsvetare samt skapa stark och globalt konkurrenskraftig kompetens inom beräkningsvetenskap och datavetenskap för svensk livsvetenskap. Programmet syftar till att stärka nationella samarbeten mellan universitet, överbrygga forskningsmiljöerna inom livs- och datavetenskap samt skapa partnerskap med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella aktörer.
Vi söker nu framstående experter inom datavetenskap, maskininlärning och artificiell intelligens för att stödja excellenta forskningsprojekt samt medverka i avancerad handledning och forskarutbildning på nationell nivå. Som en del av våra nationella stödteam blir du en fullt integrerad medlem av SciLifeLabs bioinformatikplattform (National Bioinformatics Infrastructure Sweden: www.nbis.se),
en unik nationell infrastruktur med över 120 experter som erbjuder avancerat stöd, infrastruktur och utbildning inom bioinformatik och datavetenskap till det svenska livsvetenskapliga forskarsamhället, med ett starkt nationellt och internationellt samarbetsnätverk.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
Genomföra avancerade dataanalyser inom nationellt prioriterade datadrivna forskningsprojekt inom livsvetenskap, med fokus på avancerad maskininlärning och AI.
Utveckla och implementera nödvändiga verktyg och arbetsflöden för sådana analyser.
Utbilda andra forskare runt om i Sverige genom samverkan inom projektstöd, konsultationer, mentorskap och avancerade nationella forskarutbildningskurser.
Medverka i den strategiska utvecklingen av avancerad maskininlärning och AI vid bioinformatikplattformen, inom DDLS-programmet och inom SciLifeLab som helhet, i nära samarbete med externa partners.Kvalifikationer
Vi söker framstående experter inom maskininlärning och AI med erfarenhet inom områden som avancerad bildanalys, datastrukturering och dataintegration samt stora språkmodeller (LLM:er) med tillämpningar inom biologisk och biomedicinsk forskning.
De framgångsrika kandidaterna ska ha:
doktorsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom bildanalys, bioinformatik, datavetenskap, ingenjörsvetenskap, fysik eller motsvarande.
omfattande erfarenhet (3+ år) av att tillämpa och/eller utveckla avancerade metoder inom maskininlärning och AI med relevans för internationellt konkurrenskraftig livsvetenskaplig forskning.
mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.
stark samarbets- och kommunikationsförmåga.
Ytterligare kvalifikationer
Relevanta postdoktorala studier eller motsvarande erfarenhet från industrin är en stark merit men inget krav. Programmeringskunskaper i Python samt erfarenhet av data science-verktyg såsom NumPy, Pandas eller Matplotlib är meriterande, liksom erfarenhet av moderna deep learning-ramverk såsom PyTorch och TensorFlow. "Reproducerbar forskning" och "FAIR-data" är centrala begrepp för oss, och vi värdesätter erfarenhet av utveckling av reproducerbar kod genom plattformar för koddelning, versionshantering, workflowspråk och containerlösningar. Dokumenterad förmåga att ansvarsfullt och i enlighet med lagar och regler använda maskininlärnings-/AI-metoder för känsliga personuppgifter är meriterande, liksom erfarenhet av validering och/eller tolkningsbarhet av AI-modeller.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Arbetsplatsen är förlagd till SciLifeLab's Stockholm campus i Solna.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Björn Nystedt, bjorn.nystedt@scilifelab.se
eller
Pär Engström, par.engstrom@scilifelab.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för biokemi och biofysik (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för biokemi och biofysik Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
9962808