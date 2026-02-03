Tullspecialist / Customs specialist

JobBusters AB / Speditörsjobb / Göteborg
2026-02-03


Visa alla speditörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos JobBusters AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Alingsås eller i hela Sverige

Din nya roll
Vi söker en certifierad Tullspecialist / Customs Specialist till vår kund i Göteborg - ett internationellt bolag inom fordonsutveckling med global verksamhet och högt tempo.
I rollen blir du en nyckelperson inom Test Vehicles & Logistics, där du säkerställer ett smidigt och regelrätt flöde av testfordon och komponenter mellan Europa, Kina och andra globala marknader. Du arbetar nära logistik, inköp, ekonomi, juridik och externa partners för att möjliggöra effektiva import- och exportprocesser i en snabbt växande organisation.
Arbetet omfattar bland annat tullklassificering, granskning av dokumentation, uppföljning av regelverk samt intern rådgivning i tullrelaterade frågor. Testverksamheten är huvudsakligen placerad i Göteborg men sträcker sig även till testanläggningar i Sverige, EU, Kina och USA.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2026-10-31, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom logistik eller motsvarande

Certifierad/licensierad tullspecialist eller tullombud

Erfarenhet av tull, internationell logistik, import/export eller spedition

Mycket god förmåga att hantera och analysera dokumentation med hög noggrannhet, även under tidspress

Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande: Erfarenhet från fordonsindustrin eller en snabbväxande scale-up-miljö

Meriterande: Kunskap om kinesisk tulldokumentation och/eller logistikflöden mellan EU och Kina

Meriterande: Erfarenhet av affärs- och logistiksystem såsom ERP-system och tullhanteringsplattformar

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7164654-1822368".

Arbetsgivare
Jobbusters AB (org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Östra Hamngatan 16 (visa karta)
411 09  GÖTEBORG

Arbetsplats
JobBusters AB

Jobbnummer
9721420

Prenumerera på jobb från JobBusters AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos JobBusters AB: