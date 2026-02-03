Tullspecialist / Customs specialist
2026-02-03
Din nya roll
Vi söker en certifierad Tullspecialist / Customs Specialist till vår kund i Göteborg - ett internationellt bolag inom fordonsutveckling med global verksamhet och högt tempo.
I rollen blir du en nyckelperson inom Test Vehicles & Logistics, där du säkerställer ett smidigt och regelrätt flöde av testfordon och komponenter mellan Europa, Kina och andra globala marknader. Du arbetar nära logistik, inköp, ekonomi, juridik och externa partners för att möjliggöra effektiva import- och exportprocesser i en snabbt växande organisation.
Arbetet omfattar bland annat tullklassificering, granskning av dokumentation, uppföljning av regelverk samt intern rådgivning i tullrelaterade frågor. Testverksamheten är huvudsakligen placerad i Göteborg men sträcker sig även till testanläggningar i Sverige, EU, Kina och USA.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2026-10-31, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom logistik eller motsvarande
Certifierad/licensierad tullspecialist eller tullombud
Erfarenhet av tull, internationell logistik, import/export eller spedition
Mycket god förmåga att hantera och analysera dokumentation med hög noggrannhet, även under tidspress
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet från fordonsindustrin eller en snabbväxande scale-up-miljö
Meriterande: Kunskap om kinesisk tulldokumentation och/eller logistikflöden mellan EU och Kina
Meriterande: Erfarenhet av affärs- och logistiksystem såsom ERP-system och tullhanteringsplattformar
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
