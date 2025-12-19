Truckförare till Malmbäck
2025-12-19
EXPORTINRIKTAT SÅGVERK SÖKER Truckförare till Malmbäck
Vi är ett småländskt sågverk & hyvleri med fokus på försäljning till flera exportmarknader. Industrin med cirka 40 anställda ligger i Malmbäck, ca 3 mil söder om Jönköping och ca 2 mil väster om Nässjö.
Truckförare
Vi söker en positiv, drivande och engagerad kollega till företaget i Malmbäck. Vi är en platt organisation med högt i tak och jobbar i högt tempo där vi värdesätter ansvar och viljan att utveckla och förbättra företaget.
Arbetet som truckförare hos oss innebär att hålla flödet i full gång på alla våra produktionsenheter. Du kommer arbeta i ett team med andra truckförare därför är samarbetsförmåga, vilja att producera och skapa en god stämning väldigt viktigt. Vi arbetar till största delen med 10-tons truckar som hanterar stora paket vilket kräver en duktig förare. Det är också viktigt att du har bra ordningssinne och vill vara med att utveckla lagerstruktur och system tillsammans med oss. För tjänsten krävs truckkort eller god erfarenhet från liknande arbetsfordon.
Det är av största vikt att vi håller uppe produktionen på industrin varje dag vilket gör jobbet roligt och utmanande. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande jobb där du får använda hela din kompetens.
Vi tillsätter denna tjänst omgående! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Skicka CV, Personligt brev & Bild via mail
E-post: work@swedentimber.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Truckförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweden Timber Malmbäck AB
(org.nr 559061-8640)
Timmervägen 1 (visa karta
)
571 68 MALMBÄCK Jobbnummer
9654425