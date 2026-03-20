Truckförare
Vi söker nu truckförare som ska jobba i produktionsteamet på SCA Wood Scandinavia i StugunPubliceringsdatum2026-03-20Beskrivning
Som truckförare kommer du att sköta den interna logistiken inom området. Du kommer att arbeta med plockning av gods för leverans till kund och av- och pålastning av inkommande och utgående gods. Du kommer även komma att förse produktionslinjerna med material. Andra arbetsuppgifter kan även förekomma.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, flexibel och lättlärd. Du har lätt att arbeta i team, är en engagerad och mogen lagspelare. Som truckförare ser vi att du har god maskin vana och har arbetat som truck-, hjullastare- eller skogsmaskinsförare. Arbetet kräver att du har god datorvana. Behörighet att framföra truck över 10 ton.För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.
Om SCA Wood Scandinavia
Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA Wood Scandinavia i Stugun är en av SCAs träförädlingsenheter och är beläget ca 5 mil utanför Östersund.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar på SCA Wood Scandinavia. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Övrig information
Omfattning: Heltid, skiftgångAnställningsform: Visstid med möjlighet till förlängning. Lön: Enligt kollektivavtal.Ansökan: Sker genom att du registrerar CV och ett personligt brev på vår hemsida: www.onepartnergroup.se.
Sista dag att ansöka är 20260412
Nyfiken på att veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Britta Kereby på britta.kereby@onepartnergroup.se
eller Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
