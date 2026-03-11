Truckförare
Vilka är vi?
Vida Mörlunda ingår i Vida-gruppen som är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är en koncern med ca 1800 medarbetare och vi har 27 produktionsanläggningar runt om i södra Sverige, varav 15 sågverk. Vi arbetar med trä som material vilket gör oss till en hållbar och trygg framtidsbransch. I Mörlunda tillverkar vi konstruktionsvirke för export till framför allt USA och Storbritannien.
Hos oss arbetar både tjejer och killar med olika utbildningar och bakgrund. En vanlig fördom om sågverksbranschen är att det innebär tungt fysiskt arbete, men den bilden vill vi ändra på! Det tunga arbetet sköts till stor del av automatiserade maskiner, vilket kräver att vi har personal som övervakar och till viss del styr maskinlinjerna.
Vår vision är "Att Växa", och det gäller inte enbart bolaget utan även våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och få möjlighet att växa både kunskapsmässigt och inom bolaget.
Vad innebär rollen?
Nu letar vi i Mörlunda efter fler truckförare som vill bli en del av vårt team! Våra truckförare kör större truckar 12-15 ton och hanterar all internlogistik mellan avdelningarna (såg, hyvel och torkar). Tjänsten innebär att man jobbar kontinuerligt 2-skift eller kontinuerligt 2-skift.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har en god förmåga att planera ett flöde och att arbeta systematiskt och strukturerat. Vi ser gärna att du har god IT-vana samt erfarenhet av större truckar. Du är en kommunikativ och serviceinriktad person som trivs med att arbeta självständigt och metodiskt.
Du trivs med ordning och reda, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Framför allt värdesätter vi en positiv attityd till arbetet och arbetskamraterna och ett engagemang kring att ständigt vilja förbättra.
Vida Mörlunda Kontakt
Produktionschef såg
Ahmed Mahmood ahmed.mahmood@vida.se Jobbnummer
