Truckförare
Ikett Personalpartner AB / Lagerjobb / Gnosjö Visa alla lagerjobb i Gnosjö
2026-01-14
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Gnosjö
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vi söker nu en rutinerad truckförare till en av våra kunder strax utanför Hillerstorp.
Dina dagliga arbetsuppgifter innebär orderplock, interntransport samt lossa och lasta lastbilar. Truckkörning (motviktstruck) och dataarbete i datasystemet Pyramid förekommer dagligen.
Önskad starttid: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Önskemål/Krav:
• Industrivana
• Truckkort med truckvana
• Svenska i tal och skrift
• Datorvana är meriterande.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9683025