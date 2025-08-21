Truckförare
2025-08-21
Om tjänsten
Vi söker en noggrann och driven medarbetare till en av våra kunder i Skultuna. I rollen kommer du att arbeta med olika delar av det dagliga logistikflödet och bidra till att varuhanentering sker på ett säkert, effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:
• Daglig truck körning
• Förrådsarbete och lagerhållning
• Plock och pack av material
• Ta emot gods
• Ta emot gods
• Ankomst rapportering och registrering i affärssystem Monitor (t.ex. registrering av gods, lagerflytt)

Profil
Vi söker dig som:
• Har giltigt truckkort
• Har tidigare erfarenhet av truckkörning, gärna i industriell miljö
• Trivs i en strukturerad och säkerhetsmedveten arbetsmiljö
• God datavana i Monitor
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
