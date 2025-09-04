Transportkoordinator till Boden!
2025-09-04
Är du en organiserad och proaktiv person som har tidigare erfarenhet inom logistik? Ansök då om rollen som transportkoordinator till vår kund i Boden!
OM TJÄNSTEN
I rollen som transportkoordinator ansvarar du över att leda och övervaka logistikverksamheten. Du kommer ansvara för att samordna transportaktiviteter, säkerställa leveranser i tid, upprätthålla korrekt dokumentation och hantera dialoger med transportleverantörer.
Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig från 2025-09-30 till och med 2026-06-30, med chans till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
• Följa upp och övervaka leveranser från ursprung till destination
• Säkerställa att intressenter får uppdaterad information om leveransstatus och eventuella förseningar
• Säkerställa att all logistikrelaterad dokumentation är fullständig, korrekt och uppdaterad, inklusive fraktdokument, tullhandlingar och transportavtal
• Kommunicera transportbehov till logistikpartners
• Analysera och utvärdera offerter för att säkerställa kostnadseffektivitet, effektivitet och lämplighet för företagets behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet inom logistik, supply chain management eller liknande område
• Har god problemlösnings- och kommunikationsförmåga
• Har förmågan att arbeta under press och hantera flera uppgifter samtidigt
Det är meriterande om du har
• Kännedom om fraktregler och import-/exportdokumentation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom logistiksektorn. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
