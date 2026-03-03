Tränare
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrköping
Ylab Wellcare söker tränare med rehabiliteringskompetens
Vill du arbeta i en verksamhet där vetenskap, helhet och långsiktighet står i centrum?
Nu söker vi dig som vill arbeta som tränare med inriktning mot rehabilitering och motion, och - om kompetens finns - även mot elitidrott.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Tjänsten är ett 50 % vikariat på 15 månader med start hösten 2026.
Det finns möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad eller fast anställning beroende på dina önskemål och din kompetens.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut eller har annan likvärdig yrkes- eller akademisk utbildning (krav).
Vill arbeta med klienter i alla åldrar - från 13 till 90 år.
Är trygg i att arbeta med både rehabilitering och prestationsutveckling.
Har ett genuint intresse för att arbeta både brett och fördjupat.
Har idrottsbakgrund (meriterande).
Hos oss möter du kunder som befinner sig på hela spannet från rehabilitering till elitnivå. Vi arbetar med helhetsperspektiv och vetenskaplig förankring som grundpelare, och söker därför dig som vill bidra med både kompetens och engagemang.
Viktigt i din ansökan: vi vill att du utöver CV noggrant beskriver:
Din träningsbakgrund
Din erfarenhet som tränare
Eventuell idrottsbakgrund
Relevant vidareutbildning eller spetskompetens
Läs mer om vår verksamhet i Stockholm och i Norrköping på:
ylab.com
ortorexi.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: wellcare@ylab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tränare 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Yvonne Lin AB
(org.nr 556501-0740), http://www.ylab
Artillerigatan 59 (visa karta
)
114 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Ylab Jobbnummer
9773394