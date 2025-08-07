Trafikplanerare inom expresstransporter
2025-08-07
När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer vara en del av ett internationellt företag med mer än 75 000 anställda i över 90 länder som arbetar passionerat för att leverera kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. DSV strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för transportbranschen och att göra affärer på naturens villkor.Om tjänsten
Som Trafikplanerare kommer du att planera och administrera transporter för export inom DSV:s expressverksamhet vilket är ett specialistteam inom DSV:s verksamhet. Du kommer att tillhöra ett väldigt engagerat och sammansvetsat team på fyra medarbetare samt en trafikchef som tillsammans hittar de bästa lösningarna för kunders transporter.
Följande arbetsuppgifter ingår i rollen:
• Kontakt med åkerier, chaufförer, rederier och kunder
• Lastplanering av gods
• Planering av utgående enheter och tillsättning av dragbilar
• Avisering till kunder angående lastning och lossning
• Bokning av lastning och lossningstider samt rapportering i kundspecifika system
• Daglig kontroll av trailertillgång samt att I samråd med kollegor tillgodose att trailerflödet är balanserat
• Ekonomisk återrapportering inför fakturering
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid med goda chanser att bli överrekryterad till DSV.
Om dig
För att passa i denna roll är du en person som drivs utav att göra bra affärer, har en utpräglad serviceanda och ambitionen att alltid sätta kunden i fokus. Du trivs med att ansvara för och driva ditt arbete självständigt med stöd från kollegor när det behövs, samtidigt som du ser noggrannhet och struktur som en självklarhet för att kunna utföra ditt arbete effektivt och kvalitativt. Du har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta i en miljö där mål för både teamet och individen står i fokus.
Vi tror du kommer ha roligt, prestera och trivas på jobbet varje dag om du uppskattar att:
• Arbeta självständigt och strukturerat samtidigt som du behöver vara trygg i att samarbeta med kollegorna och bidra till avdelningens övergripande mål
• Ha övergripande ansvar för hela processen från start till slut där du får användning av din förmåga att prioritera, omvärdera och snabbt ställa om för att lösa oväntade situationer
• Växla mellan administrativa uppgifter och kontakt med kunder
• Arbeta självständigt för att nå de mål och den budget som ställs uppKompetenser
• God kunskap inom Officepaketet, systemvana och generell IT-kompetens
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet från transport och logistikbranschen
• Eftergymnasial utbildning inom transport/logistik är meriterande
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid i 6 månader
Arbetstider: 08:00-16:30 mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen. Inför ett anställningsförfarande genomförs alkohol- och drogtester.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
