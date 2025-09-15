Trafikplanerare
2025-09-15
Vill du få möjlighet att i tidiga skeden påverka trafikplaneringen i Eskilstuna, en växande stad, är det här tjänsten för dig! Vi söker en trafikplanerare till vårt engagerade gäng med ett långsiktigt mål - att forma framtidens trafiklösningar för en hållbar stads- och landsbygdsutveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i tillväxtarbetet i Eskilstuna kommun. Vi planerar, projekterar, bygger och ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön i Eskilstuna. Du tillhör enheten för strategisk planering. Vi är 18 personer bestående av arkitekter, trafikplanerare, fysiska planerare, översiktsplanerare och landskapsarkitekter.
Vi arbetar med fysisk planering och gestaltning både i stad och på landsbygd. Vi har till uppgift att formulera strategier för byggande och infrastruktur där även ansvaret för trafikplaneringen av den allmänna kollektivtrafiken ingår. Just nu pågår ett arbete med att utarbeta kommunens nya trafik- och mobilitetsplan. Kom och bidra med din kompetens hos oss! Vi sitter i lokaler bara någon minut från Eskilstuna resecentrum.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med samhällets aktörer och internt i hela kommunkoncernen planera för ett hållbart transportsystem. Grunden för trafikplaneringen är kommunens översiktsplan och dess utbyggnadsstrategier samt kommunens trafikplan.
Arbetsuppgifterna varierar och du gör olika trafikanalyser, sammanställer och analyserar trafikdata och är ett stöd i detaljplaneprocesser och andra strategiska planer. Här får du också möjlighet att själv leda olika projekt som varierar från idéstadie till färdig utformning. Det kan handla om förtätningar i stadskärnorna eller utbyggnader i mindre orter och på landsbygden. Du bidrar även till att rutiner och processer utvecklas och skapar goda och konstruktiva dialoger med samtliga intressenter. Dina kontaktytor är många och finns inom hela kommunkoncernen, näringslivet, myndigheter, olika organisationer och intresseföreningar, politiken och ibland medborgare i Eskilstuna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom trafikplanering, fysisk planering, samhällsplanering eller motsvarande. Vi önskar att du har några års aktuell erfarenhet inom området och av ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det är meriterande om du jobbat med gatudesign, utformning och projektplanering tidigare. Vi ser gärna att du även har kunskaper och kan tillämpa handböcker som VGU, TRAST och GCM.
Som person är du en prestigelös teamspelare och trivs att arbeta i grupp. Här skapar du tillsammans med kollegor kraft och bidrar till större kreativitet i arbetet. Du är strukturerad och kan planera för dina projekt. Du har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska.
ÖVRIGT
Tillsammans med invånarna bygger vi vårt samhälle som en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare trivas och växa. Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. På vår förvaltning är vi drygt 350 medarbetare i många befattningar, organiserade i en stab och fyra verksamhetsområden. Tillsammans ansvarar vi för strategisk utveckling av staden, hantera ansökningar, tillstånd och genomföra kontroller, att sköta våra gator, parker och naturområden, samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö via räddningstjänsten.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
