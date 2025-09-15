Trafiklärare C/CE & D/DE + YKB
2025-09-15
Trafiklärare till Gävle för att utbilda framtida yrkesförare!
YrkesAkademin söker trafiklärare till Gävle. Som Trafiklärare med tunga behörigheter (C, CE) ansvarar du för att utbilda framtidens yrkeschaufförer. Det innebär att du både kommer undervisa i klassrum samt i fordon. Inom ramen för vårt uppdrag ansvarar du för att planera, genomföra samt följa upp utbildningens olika moment tillsammans med övriga kollegor. I tjänsten kan det även ingå att utbilda inom olika fortbildningsområden.
Din profil
Vi söker dig som är godkänd tunglärare av Transportstyrelsen på behörigheterna (C, CE, D, DE). Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att undervisa både i fordon samt i klassrum. Är du även godkänd YKB-lärare av Transportstyrelsen är det ett stort plus, men inget krav. Som person är du flexibel och gillar pedagogiska utmaningar. Du brinner för utbildning och har förmåga att anpassa ditt sätt att lära ut efter individens behov. Du har stort tålamod och förmåga att skapa relationer samt inger förtroende. Vi lägger stor vikt i ditt personliga engagemang och för att du ska vara aktuell för tjänsten är det viktigt att du lever våra värderingar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Om YrkesAkademin
Vi utbildar för riktiga jobb
YrkesAkademin är en av Sveriges största leverantörer av lärande för arbetslivet, med ca 300 medarbetare runt om i hela Sverige. Vi är verksamma inom arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskola, uppdragsutbildningar samt stöd och matchning. Våra utbildningar blir en väg till nytt jobb för mer än 10 000 personer varje år.
Vad vi erbjuder dig som anställd
Som anställd hos oss har du ett viktigt och meningsfullt arbete: tack vare dig får fler människor ett jobb att gå till. YrkesAkademin är ett framgångsrikt och växande företag, och här finns stora möjligheter för dig att ta ansvar och utvecklas.
Så här söker du
Sök tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Då urval och intervjuer sker löpande önskar vi din ansökan snarast. Har du frågor är du välkommen att kontakta Tommy Larsson på email: Tommy.P.Larsson@ya.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
