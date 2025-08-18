Trafiklärare
2025-08-18
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Nu söker vi Trafiklärare till vårt härliga gäng att utbilda på Mc och Bil utbildning.
Vi söker dig som är utbildad Trafiklärare samt är godkänd av Transportstyrelsen.
Körkortscenter har väletablerad verksamhet i Nyköping och Sjösa
Körkortscenter i Nyköping har funnits i drygt 22 år och är beläget centralt på Brunnsgatan 8.
Sedan 2012 har vi egen MC och Halkbana i Sjösa, en mil utanför Nyköping.
Eftersom vår Mc och Bil verksamhet utökas ytterligare söker vi nu efter dig som vill ha en
trygg och rolig anställning hos oss som vill utvecklas inom yrket!
Dina arbetsuppgifter innebär främst Bil och/eller Mc- körlektioner i Trafiken samt i Kurs lokalen!
Det är meriterande om du kan utbilda även på Risk 1 och Risk 2 Mc Eller eventuellt om du vill jobba som lärare på vår Halkbana.
Observera att du behöver vara utbildad trafiklärare med eller utan erfarenhet för att vara aktuell för tjänsten.
Körkorts Center utbildar på följande behörigheter
A = Motorcykel
B = Personbil (krav)
BE = Personbil med tungt släp
Risk 1 & 2 MC
Risk 1 & 2 Bil
Vi erbjuder dig:
Provanställning 6 månader med flexibelt schema, som du själv kan anpassa efter dina egna önskemål.
En trygg anställning med glada kollegor och familjär stämning, med gott samarbete
Om anställningen
Publicerad 2025-08-18
kollektivavtal finns!
Brunnsgatan 8
61132 Nyköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: korkort.halkbana@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Arbetsgivare Körkortscenter i Nyköping AB
(org.nr 556742-7314)
Brunnsgatan 8 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Utbildningsledare
Samir Hurem korkort.halkbana@hotmail.com 0155-289330, 0735-269330 Jobbnummer
9463969