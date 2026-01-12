Trafiklärare
2026-01-12
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Nu söker vi Trafiklärare till vårt härliga gäng att utbilda på Mc och Bil Samt BE utbildning.
Vi söker dig som är utbildad Trafiklärare samt är godkänd av Transportstyrelsen.
Körkortscenter har väletablerad verksamhet i Nyköping och Sjösa
Körkortscenter i Nyköping har funnits i drygt 23 år och är beläget centralt på Brunnsgatan 8.
Sedan 2012 har vi egen MC och Halkbana i Sjösa, som heter Nyköpings Motorbana en mil utanför Nyköping där Mc och BE utbildning börjar
Eftersom vår Bil och Risk 2 trafiklärare går i pension har vi nu behov att anställa någon som ska ersätta och ta hand om ovannämnda utbildningar!
Du tar trygg och rolig anställning hos oss som vill utvecklas inom yrket!
Du som vill bli;
Risk 1 utbildare
Risk 2 (Halkbana) utbildare
Utbilda på Mc/BE
Dina arbetsuppgifter innebär främst Bil och/eller Mc- körlektioner i Trafiken samt i Kurs lokalen!
Det är meriterande om du kan utbilda även på Risk 1 och Risk 2 Mc Eller eventuellt om du vill jobba som lärare på vår Halkbana.
Observera att du behöver vara utbildad trafiklärare med eller utan erfarenhet för att vara aktuell för tjänsten.
Körkorts Center utbildar på följande behörigheter
A = Motorcykel
B = Personbil (krav)
BE = Personbil med tungt släp
Risk 1 & 2 MC på egen Bana
Risk 1 & 2 Bil På egen bana
Provanställning 6 månader med flexibelt schema, som du själv kan anpassa efter dina egna önskemål.
En trygg anställning med glada kollegor och familjär stämning, med gott samarbete
Om anställningen
MånadsPubliceringsdatum2026-01-12Ersättning
kollektivavtal finns!
Brunnsgatan 8
61132 Nyköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: korkort.halkbana@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Körkortscenter i Nyköping AB
(org.nr 556742-7314)
Brunnsgatan 8 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Utbildningsledare
Samir Hurem korkort.halkbana@hotmail.com 0155-289330, 0735-269330 Jobbnummer
9678852