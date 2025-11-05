Timvikarier till Malmös fritidsgårdar!
2025-11-05
Ref: 20252525
Nu söker Fritidsförvaltningens fritidsgårdsenhet timanställda medarbetare!
Vi söker dig som är en trygg och stabil vuxen med hög personlig mognad. Du är en god förebild för unga, har förmåga att sätta gränser och är flexibel i ditt arbetssätt. Framför allt har du ett genuint intresse för ungdomar i åldern (10 - 18). Behovet finns framför allt under kvällar och helger. Du kommer att bli tillfrågad med varierad framförhållning ifall du kan arbeta när behovet finns i verksamheten där du har möjlighet till att antigen tacka ja eller tacka nej till passet.
Urval och intervjuer sker löpande.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie på fritidsgårdsenheten arbetar du för att skapa en inkluderande och meningsfull fritid för ungdomar. Du främjar delaktighet, stöttar ungas utveckling och bidrar till en positiv gemenskap på fritidsgården.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Skapa trygga mötesplatser där ungdomar (10 - 18) känner sig välkomna, sedda och respekterade.
• Vara en närvarande och lyhörd ledare som bygger förtroendefulla relationer.
• Stimulera delaktighet och inflytande.
• Samarbeta med kollegor och andra aktörer för att möjliggöra en meningsfull fritid för verksamhetens målgrupp.Kvalifikationer
• Har fritidsledarexamen från folkhögskola, eller annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 10 - 18.
• Är under utbildning till fritidsledare, eller går annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Annan relevant eftergymnasial utbildning kan exempelvis vara inom pedagogik, socialt arbete eller samhällsvetenskap, såsom fritidspedagog, socionom, socialpedagog, lärare, kriminologi, sociologi, genusvetenskap, idrottsvetenskap, internationella relationer eller mänskliga rättigheter.
• Har avslutat yrkeslivet, men har relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet från arbete med målgruppen.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern (10-18).
• Har spetskompetens eller särskilt intresse inom exempelvis dans, musik, idrott eller föreningsliv.
Om arbetsplatsen
Fritidsgårdsenheten
Under fritidsförvaltningens fritidsgårdsenhet drivs fritidsgårdar runt om i staden med verksamhet riktad till målgruppen (10-18).
Fritidsgårdarna erbjuder en meningsfull fritid för unga och bidrar till att ge barn och unga förutsättningar att vara inkluderade och delaktiga i sin fritid.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Deltid
Antal tjänster: 10
Tillträde: Enligt överenskommelse
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9590613