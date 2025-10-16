Timvikarier till förskolan
2025-10-16
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Områdena Lambohov 1 och 2, Malmslätt och Valkebo 1 och 2 söker just nu barnskötare som vid behov kan arbeta som timvikarie på våra förskolor. Som timvikarie följer du de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag i det praktiska arbetet. Tillsammans med arbetslaget erbjuder du varje barn en trygg omsorg och bidrar till att grundlägga barnets trygghet och självkänsla. Arbetslaget utgår från läroplanen och du bidrar till genomförandet av olika aktiviteter utifrån barnens intressen, erfarenheter och behov. I arbetet visar du intresse för barnens nyfikenhet och utforskande och du tar även tillvara på rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att varje barn ska ha en trygg, lärande och rolig dag på förskolan.
Din arbetsplats
Vi arbetar med att skapa en trygg, rolig och lärorik plats för alla barn och vi söker dig som vill vara med och bidra till detta. Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsmiljö med mycket utevistelse, samt stödfunktioner i form av administratörer, vaktmästare, förste fsk.lärare och special pedagoger samt bitr. rektorer och rektorer för att du ska kunna fokusera på det viktigaste vi har - barnen på våra förskolor. På förskolorna finns engagerade kollegor som brinner för barns utveckling, lärande och att ge dem en god omsorg och en trygg dag på förskolan.
Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll har du en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och tillför entusiasm och energi i arbetet.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2025-11-03
Anställningsform: Timanställning
Sysselsättningsgrad: Vid behov
Antal lediga befattningar: 8
Ref. nr: 16049
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
