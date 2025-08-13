Timvikarier till anpassade skolor
2025-08-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som timanställd inom sektor Utbildning Gävle får du en varierande arbetsplats där du arbetar med barn och ungdomar, inom anpassade skolor.
Arbetstiderna som timvikarie kan variera från dag till dag då du som timvikarie arbetar när verksamheten har ett behov. Vissa veckor kan du få jobba mycket medan andra veckor kan det vara något mindre. Vi ser att du ska kunna vara tillgänglig för att arbeta minst 50% av en heltid. Ju mer du kan jobba med oss, desto bättre.
Att arbeta som timvikarie inom anpassade skolor kräver stor flexibilitet då du ofta får dina exakta arbetstider samma dag som du ska arbeta. Du behöver vara beredd på att kunna åka till anpassade skolor i hela Gävle kommun, men vi kommer att arbeta utifrån att få så hög grad av kontinuitet som möjligt och du kommer primärt att arbeta på ett mindre antal anpassade skolor.
Som timanställd stöttar du framförallt vid ordinarie personals frånvaro men också vid tillfälligt hög arbetsbelastning. Du rycker ut när du behövs och du får chansen att jobba med varierande uppgifter på olika enheter.Kvalifikationer
För att arbeta som elevassistent inom anpassad skola behöver du kunna ge stöd till en eller flera elever för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det kan handla om att stötta en elev med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala utmaningar eller olika typer av funktionsnedsättningar. Du kan även behöva hjälpa till med praktiska moment under skoldagen, ge struktur och förutsägbarhet samt anpassa aktiviteter så att eleven kan delta utifrån sina förmågor.
Du som sökande ska ha förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Som person ser vi att du har en god samarbetsförmåga där du uppvisar ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Du har förmågan att leda och motivera barn/elever och får dem att trivas och må bra. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån situation, samt att du får barn/elever att känna tillhörighet och vara inkluderad.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
