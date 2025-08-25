Timvikarier sökes till Vittra Södermalm
2025-08-25
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Detta söker vi:
Vi söker timvikarier till vår egen vikariepool på Vittra Södermalm. Du behöver vara en engagerad och tydlig ledare i klassrummet och brinna för elevers kunskapsutveckling.
Vi erbjuder:
Vittra Södermalm ligger centralt på Södermalm med goda kommunikationer. Skolan har ca 240 elever i årskurs 4-9 och ca 30 medarbetare. Vi arbetar hela tiden med att skapa tillgängliga och inbjudande lärmiljöer. Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Vi äter pedagogisk lunch tillsammans med våra elever varje dag. Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/sodermalm
Låter detta intressant?
Publiceringsdatum2025-08-25
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Emma Nordenbris på emma.nordenbris@vittra.se
.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
