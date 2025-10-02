Timvikarier personlig assistans
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Älmhult
2025-10-02
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande.
Brukarens behov ska vara i centrum. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och natt.Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har utbildning inom vård- och omsorg, t.ex. gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot funktionshinder eller socialt arbete. Meriterande är kunskap/erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning, autism och kunskap/erfarenhet av utåtagerande beteende och lågaffektivt bemötande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i förhållande till omsorgstagaren.
Det gäller att du som person är lösningsfokuserad och kan arbeta självständigt. Du är ansvarstagande, pålitlig och duktig på att skapa goda relationer, samtidigt som du stöttar brukaren så att hen får en bra vardag.
Datorvana är ett krav då all dokumentation sker digitalt.
Krav på körkort för manuell växellåda samt tillgång till egen bil då du kan kommer arbetar utanför centralorten och använda brukarens bil.
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281179/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Kontakt
Enhetschef
Ulla-Britt Andreasson 0476-642442 Jobbnummer
9536377