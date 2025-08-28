Timvikarie till Norra skolan
2025-08-28
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Norra skolan är en mångkulturell skola (skolår F-6) med inriktning idrott och hälsa som är centralt belägen i Motala med närhet till friluftsområde, sjön Vättern samt stadsbibliotek. Vi tror att rörelse är bra för kroppen och knoppen och att just fysisk aktivitet underlättar för eleven att nå kunskapsmålen.
• Att eleven får kunskap om kostens, rörelsens och sömnens betydelse för välbefinnandet.
• Att vi arbetar med social kompetens och god självkännedom.
• Att eleven får stifta bekantskap med en rad lokala idrottsföreningar, allt från brottning till frisksport och dans.

Arbetsuppgifter
Vi söker personer som är intresserade av att vikariera på Norra skolan när behov uppstår.Kvalifikationer
Som person är du trygg och har en god förmåga att skapa motivation och engagemang hos elever. Du är lyhörd, öppen och bidrar till ett positivt samarbetsklimat där problem löses konstruktivt. Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är ansvarstagande och kan själv planera och strukturera ditt arbete. Samtidigt är du kreativ och bidrar gärna med nya idéer för att utveckla verksamheten.
Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete på F-6-skolor.
ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
