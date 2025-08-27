Timvikarie till Naturriket
2025-08-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Linköping
Vill du arbeta som barnskötare på föräldrakooperativet Naturriket med vår vision TRYGGHET, GLÄDJE OCH LÄRANDE?
Vi letar efter timvikarier med stort engagemang för barns lärande och utveckling.
Föräldrakooperativet Naturriket finns i en äldre nyrenoverad tvåplansvilla i kvarteret Naturriket i Hjulsbro, Linköping, därav förskolans namn. I trädgården bland äppelträden finns en lekfull miljö där barnen trivs.
Förskolan har en platskapacitet för ca 28 barn. Det finns två avdelningar, Gläntan, där de yngre barnen går (1-3 år) och Ängen, där de äldre barnen går (3-5 år). Vårt gemensamma uppdrag är Lpfö 18 och att följa barnens individuella utveckling. Vi har små barngrupper med hög personaltäthet. Vi har en egen kokerska som lagar mat från grunden med en variationsrik meny.
Läs mer om förskolan på www.naturriket.se
I din roll kommer du att:
Bidra till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorg, lek och undervisning bildar en helhet där det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val.
Medverka till en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Förskolan erbjuder dig:
Att arbeta med mycket engagerade kollegor som alltid sätter barnens och verksamhetens bästa i fokus.
En arbetsplats med ett bra läge nära skog och lekparker.
En lugn miljö med små barngrupper där det finns tid att se och följa varje barns individuella utveckling.
Mat som lagas från grunden av vår egen kokerska.
Fria pedagogiska måltider.
Kollektivavtal, vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia.
Kvalifikationer för yrkesrollen:
Gymnasieutbildning inom barn och ungdom eller likvärdig utbildning.
Erfarenhet av att arbeta som barnskötare i förskolan.
Profilen som vi söker:
Trygg i din roll som pedagog.
Du sätter alltid barnens behov och bästa i fokus.
Vi ser att du är engagerad, lyhörd och ansvarstagande. Ditt samarbete fungerar bra med såväl kollegor och rektor som med barn och föräldrar.
Tjänsten är på timmar och vid behov enligt överenskommelse.
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till förskolans rektor Åsa Sundgren Köhl via mejladress asa.sundgren.kohl@naturriket.se
För mer information om tjänsten eller ansökningsprocessen kontakta förskolans rektor Åsa Sundgren Köhl via mejladress asa.sundgren.kohl@naturriket.se
Vi tillämpar löpande rekrytering så skicka gärna din ansökan snarast möjligt, dock senast den 31:a augusti 2025.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: asa.sundgren.kohl@naturriket.se Arbetsgivare Föräldrakooperativet Förskolan Naturriket Ekonom
Ekdalsvägen 12 (visa karta
589 37 LINKÖPING Arbetsplats
Förskolan Naturriket Jobbnummer
9479581