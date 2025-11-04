Timvikarie Sjuksköterska Enköping
Innovatrek AB / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2025-11-04
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovatrek AB i Enköping
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi är sedan många år tillbaka en mycket omtyckt läkardriven vårdcentral i Enköping, Enköpingshälsan, som stadigt växer då patienterna är nöjda med vårt arbete. Vi har god bemanning men behöver ha vikarier som finns att kalla in vid behov. Även vår grannvårdcentral Läkarhuset Enköping har samma behov och ligger vägg i vägg.
Vi har högt i tak och nära samarbeten och arbetet är ett varierat sedvanligt primärvårdsarbete.
Vårdcentralen får i de nationella patientenkäterna högst betyg i området och kännetecknas av en personlig vård med hög tillgänglighet och låg personalomsättning.
Vi letar efter dig som kanske är pensionär, studerande eller som har tid över ibland att hoppa in och täcka upp vid sjukdom eller semestrar. Allra bäst är om du kan hoppa in med kort varsel även om vi många gånger har möjlighet till längre framförhållning.
Vi intervjuar löpande och hoppas hitta en till stjärna till vårt team så snart som möjligt, så skicka gärna din ansökan snarast möjligt.
Vi letar ej efter konsulter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie sjuksköterska". Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905)
Linbanegatan 12 (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpingshälsan/Läkarhuset Enköping Jobbnummer
9588011