Timvikarie måltidspersonal till Hällsboskolan Umeå
Specialpedagogiska skolmyndigheten / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2026-02-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten i Umeå
, Härnösand
, Östersund
, Sigtuna
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Hällsboskolan Umeå är en tioårig, statlig specialskola inom specialpedagogiska skolmyndigheten.
Skolan är en nationell, statlig specialskola för elever med grav språkstörning. Vi tar emot elever från hela landet och erbjuder elevboende för de barn som inte kan dagpendla.
Skolan har ett tydlig fokus på språkstöttande och språkutvecklande undervisning och anpassar skoldagen utifrån elevernas individuella behov. Undervisningen utgår från specialskolans förordning enligt grund- eller anpassade grundskolans kursplaner.
Skolans mål är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.
Vi har skickliga och engagerade medarbetare med hög kompetens. Det språkutvecklande arbetssättet är något som genomsyrar det pedagogiska arbetet hos oss och det finns ett elevnära elevhälsoteam.
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Söker du en ny utmaning och vill arbeta för målet en likvärdig utbildning för alla? Vill du också med din kompetens ge våra elever med grav språkstörning möjlighet att nå sina mål? Då är du den person vi gärna vill träffa.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I din tjänst som timvikarie på Hällsboskolan kommer du att arbeta med måltidsservering i vårt mottagningskök under lunchen.
I arbetet som måltidspersonal kommer du att servera lunch och förbereda mellanmål. I tjänsten ingår även diskhantering och egenkontroll. Du kommer också att ta hand om varubeställningar och eventuellt även ha kontakt med leverantören.
Vi förväntar oss att du som söker tillämpar skolans och myndighetens styrdokument och uppfyller de krav som ingår i ett myndighetsuppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
* Erfarenhet av att jobba i en skolmatsal.
* Erfarenhet att använda IT
Det är meriterande om du har;
* Erfarenhet av arbete med barn med språkstörning.
* Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.
* Erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionshinder.Dina personliga egenskaper
* Ditt förhållningssätt till elever präglas av ett lågaffektivt bemötande.
* Själv och tillsammans med andra medverkar du till att skapa en trygg och tillitsfull miljö som grundar sig på ömsesidig respekt och goda relationer.
* Du har personlig mognad, integritet och är initiativtagande.
* Du har en god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
* Du uttrycker dig väl i tal och skrift-
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet. Erfarenhet krävs
ÖVRIGT
Timvikarie Timavlönad
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/96". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten Kontakt
Administrativ chef
Linda Wallgren linda.wallgren@spsm.se 0725453135 Jobbnummer
9742683