Timvikarie LgrP och fritidshem
Göteborgsregionens Internationella Skola AB / Pedagogjobb / Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Arbetsgivare Göteborgsregionens Internationella Skola AB
Timvikarie
ISGR (The International School of the Gothenburg Region) är en fristående skola i centrala Göteborg med två sektioner; den nationella sektionen som följer den svenska läroplanen och den internationella sektionen som följer IB-programmet (International Baccalaureate). Vi erbjuder en trygg och dynamisk miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid.
ISGR ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum, Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs kommun.
Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se
Vi söker nu timanställda vikarier som med kort varsel kan arbeta i vår verksamhet. Anställningsuppdraget sker på timbasis och är ett så kallat korttidsvikariat och som vikarie kan du få arbeta från några timmar till en hel dag.
Uppdraget är att vikariera på något av våra fritidshem (6-12 år)eller i grundskolan åk F-6. Arbetet innebär att du deltar i det planerade pedagogiska arbetet och att du är aktiv med barnen. Tänk på att verksamheterna har aktiviteter både inomhus och utomhus oavsett väder. Arbetstider kan variera mellan 07:00 till 18:00.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att vara vikarie när ordinarie personal är sjuk eller ledig. Du kommer att ingå i en vikariereresurs. Arbetet som vikarie är omväxlande och roligt men också ansvarsfullt då du även kan vara ensam ansvarig för delar/uppdrag under ett arbetspass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en bra förebild, kan arbeta självständigt och känner att du kan bidra till en trygg miljö och uppmuntra barn och elever till lärande. Vi söker personal med pedagogisk utbildning eller har en pågående pedagogikutbildning, alternativt har du tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Vi ställer höga krav på dig vad gäller att passa tider, flexibilitet, samarbetsförmåga och social kompetens. Eftersom vi är en internationell skola är arbetsspråket både engelska och svenska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet . Vi ser gärna referenser från tidigare arbetsgivare. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: cecilia.rigert@staff.isgr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie LgrP och fritidshem". Arbetsgivare Göteborgsregionens Internationella Skola AB
(org.nr 556527-5657)
Guldhedsgatan 6 (visa karta
413 20 GÖTEBORG Arbetsplats
Isgr Campus Guldheden Kontakt
Biträdande rektor
Cecilia Rigert cecilia.rigert@staff.isgr.se Jobbnummer
9519515