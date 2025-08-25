Timvikarie Lärare
- Ett jobb med plats för gemenskap och växtkraft
Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Till Nyhedens 7-9 skola i Krokom behöver vi nu timvikarier. Här kommer du att möta en gemenskap som stimulerar till en växtkraft. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
Nyheden är en 7-9 skola med ca 250 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Vi har en hög andel behöriga lärare samt att vi arbetar för en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Nyhedens skola arbetar målinriktat med kunskap, trygghet och trivsel.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som timvikarie på Nyhedens skola
Huvuduppgiften i arbetet är att undervisa och inspirera elever utifrån styrdokument.
Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Vi söker nu dig som kan gå in som vikarie vid korttidsfrånvaro av ordinarie personal på Nyhedens skola.
Din kompetens
För att klara av arbetet som timvikarie i skolan ser vi att du är flexibel och har ett gott bemötande. Det är meriterande om du har en pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att arbeta i skolan eller med ungdomar.
Övrig information
Intermittent anställning som vikarie vid korttidsfrånvaro.
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan. Urval och intervjuer kommer att ske under tiden annonsen ligger ut och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Sista ansökningsdag är 2025-10-31
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till en arbetsplats där skolutveckling och samarbete är i fokus. För mig är det viktigt att medarbetaren trivs och känner en tillhörighet i kollegiet. Vi söker nu dig som har en god förmåga att kunna möta elever utifrån olika behov och har en flexibilitet i undervisningen. Vårt arbete genomsyras av ledorden kunskap, trygghet och trivsel.
Kontaktperson för tjänsten
Maria Burtus rektor
0640-162 05maria.burtus@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
