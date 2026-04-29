Timvikarie i Motala
2026-04-29
Är du min nya glada och trygga timvikarie?
Jag är en positiv tjej på 33 år som söker dig som vill jobba extra som personlig assistent vid behov. Jag sitter i rullstol och behöver stöttning i min vardag för att kunna leva det liv jag vill.
Vem är jag?
Jag har ett stort intresse för allt som rör färg och form - jag älskar kläder, hår, smink och inredning. På fritiden umgås jag gärna över ett sällskapsspel eller tar en shoppingrunda på stan. Musik är också en viktig del av mitt liv. För att må bra fysiskt tränar jag, badar för rehabilitering, samt tar en sväng ute med min rullstol.
Periodvis mår jag sämre psykiskt eller fysiskt, och då behöver jag att du finns där som ett tryggt stöd och hjälper mig att navigera genom de stunderna.
Vem är du?
Jag söker dig som är kvinna, gärna i åldern 30-55 år, och som delar några av mina intressen. Som person är du lugn, lyhörd och har nära till skratt.
Krav och önskemål:
Fysisk styrka: I arbetet ingår lyft med taklyft, men även manuella förflyttningar och lättare lyft förekommer. Du behöver därför vara i god fysisk form.
Djurvän: Jag har katt hemma, och ibland får jag även besök av en hund. Du kan därför inte vara allergisk eller rädd för djur.
Hushållssysslor: Sköta hemmet med städning, tvätt och matlagning.
Aktiviteter: Följa med på träning, bad, promenader och shoppingturer.
Flexibilitet: Då tjänsten är ett timvikariat vid behov (t.ex. vid ordinarie personals sjukdom eller ledighet) ser jag gärna att du kan hoppa in med kort varsel.
Dina uppgifter varierar stort - allt från personlig hygien och hjälp vid träning/bad till att vara ett sällskap vid spelkvällar eller assistera vid shopping och inredningsprojekt.
Omfattning:
Timvikariat vid behov och eventuellt även som sommarvikarie. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, natt och helg.
Låter det här som något för dig? Skicka då in din ansökan med ett personligt brev och CV.
Jag ser fram emot att träffa dig!
Rekryteringsprocessen pågår fortlöpande.
Så snart vi har hittat den rätta, påbörjas inskolning.
Tjänsten är ett timvikarieanställning, dag kväll, natt och helg.
Blir ni aktuell för tjänsten, kommer vi kontakta dig via telefon i första hand (vi ringer från 0141-239644) Kom ihåg att ange ditt telefonnummer på ansökan.
Tack för din ansökan.
Om ni inte har hört av oss, är ni inte en av de kandidater vi har valt att gå vidare med i den här rekryteringen. Vi vill tacka för visat intresse och önskar er lycka till i ert fortsatta jobbsökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: tommy@poppelstaden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TIMVIK 2 i Motala". Arbetsgivare Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB
(org.nr 556486-6985), http://www.poppelstaden.se Arbetsplats
Motala Kontakt
Tommy Nyberg tommy@poppelstaden.se 0141239644 Jobbnummer
9882501