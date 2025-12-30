Timvikarie i centrala Lund
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Nu söker jag en assistent som kan arbeta hos mig på en tjänst på 25% med möjlighet till extra arbete vid behov. Arbetstiderna varierar och är fördelade på dag, eftermiddag/kväll samt vid behov vaken natt. Jag har behov av assistans såväl på vardagar som på helgen.
I denna tjänst stöttar du och hjälper mig i allt som rör min dag i samråd med mig.
Jag är en man i 40-års åldern, som fick en stroke när jag var 22 år. Detta ledde till att jag idag sitter i rullstol, saknar verbal kommunikation samt har ett stort omvårdnadsbehov. Jag kommunicerar med hjälp av bokstavering. Det är inget krav att du har erfarenhet av detta, men du behöver ha tålamod för att sätta dig in i mitt sätt att kommunicera.
Arbetet innefattar allt från hygiensituationer och förflyttningar till att sköta ett hushåll och göra ärenden. Under vissa tider på dygnet utförs arbetet med dubbel bemanning, så det är viktigt att du kan samarbeta och ha en god kommunikation med dina kollegor. Att hjälpa mig att planera aktiviteter och fylla mina veckor med saker som berikar mitt sociala liv är också en viktig del i arbetet.
Jag ser gärna att du har erfarenhet av yrket personlig assistans sedan tidigare, att du är positiv samt har ett lösningsfokuserat synsätt.
Arbetet innefattar även att hjälpa mig med mediciner och hantera sondnäring. Detta görs efter instruktioner av erfaren assistent.
Om ovanstående beskrivning passar in på dig, hoppas jag att du tar tillfället i akt och söker denna tjänst.
Jag ser framemot din ansökan!
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans.
