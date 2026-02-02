Timvikarie - Fritidshem
2026-02-02
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Timvikarie - Fritidshem
IES Eskilstuna söker nu timvikarier till vårt fritidshem. Hos oss gör du en viktig insats för att alla elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du kommer att vara resurs till ordinarie lärare under skoltid samt medverka i fritidsverksamhet både inom- och utomhus. Förmågan att ta initiativ, kommunicera och lösa problem är särskilt användbara egenskaper när du jobbar som timvikarie.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
• Stötta flera elever i deras lärande och sociala utveckling, både i och utanför klassrummet
• Bidra till en trygg och stimulerande lärmiljö under lektioner och raster
• Vara behjälplig vid inom- och utomhusaktiviteter
• Hjälpa och stötta barnen i deras utveckling enligt läroplanen
Detta är en fantastisk möjlighet att få erfarenhet av att arbeta i en tvåspråkig miljö och utvecklas inom skolans värld!
Vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in som timvikarie med kort varsel. Du har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Det är meriterande om du tidigare arbetat på skola eller grundskola, studerar till fritidsledare/lärare i fritidshemmet eller har relevant utbildning inom området.
Som person är du ansvarsfull och tycker om att ta egna initiativ. Du har ett tydligt elevfokus. Arbetet som timvikarie består av många möten och det är därför av stor vikt att du har en positiv människosyn och en god samarbetsförmåga. Framförallt har du ett brinnande intresse för barn och ungdomars lärande och utveckling.
Vi söker dig som:
• Brinner för att arbeta med barn och ungdomar
• Är flexibel, anpassningsbar och har lätt för att samarbeta
• Kan skapa goda relationer med våra elever, personal och vårdnadshavare
• Kan bidra till arbetsro i elevgrupp och i klassrummet
• Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska
Kommunikation är ett av våra viktigaste arbetsredskap inom både fritidshem och skola. Därför måste du som vikarie kunna behärska svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
För att arbeta hos oss krävs att du ska ha fyllt 18 år och du behöver ett utdrag ur belastningsregister.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
