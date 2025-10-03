Timvikariat på Matlaget
Matlaget i Gällivare AB / Restaurangbiträdesjobb / Gällivare Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gällivare
2025-10-03
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matlaget i Gällivare AB i Gällivare
Vill du jobba med oss? Som vikarie på Matlaget jobbar man inte bara i produktionsköket utan också på andra kök.
Matlaget finns nu efter årsskiftet även i 20-talet skol- och förskolekök, inom Gällivares kommungräns.
Nu söker vi nya timvikarier till skol- och förskolekök, både inne i Gällivare och i byarna: Hakkas, Dokkas, Tjautjas och Puoltikasvaara.
I skol- och förskolekök så bereder man frukostar, luncher och mellanmål till barnen.
Vissa kök är ensamkök och i andra kök jobbar man fler, beroende på storlek. Du kommer att få bredvidgång och lära upp dig innan du behöver jobba ensam.
Du som söker ska vilja samarbeta och ha ett bra sinne för ordning och reda. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Utbildning inom kost samt erfarenhet av tidigare arbete är meriterande. Det viktigaste är dock att du visar intresse för att lära dig och är arbetsvillig och punktlig!
Vi håller givetvis med arbetskläder och hos oss finns alltid möjligheten att köpa frukost och lunch på jobbet!
Kollektivavtal finns. Lön enligt avtal.
Maila in personligt brev och ditt CV till oss på:info@matlaget.gellivare.se
Tillsättning av tjänster sker löpande så hör av dig redan idag :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@matlaget.gellivare.se Arbetsgivare Matlaget i Gällivare AB
(org.nr 556470-2388)
982 82 GÄLLIVARE Kontakt
Enhetschef skola/förskola
Veronica Sundin veronica.sundin@matlaget.gellivare.se 070- 252 98 36 Jobbnummer
9539447