Timanställd pedagogisk assistent
Halmstads Kommun / Barnskötarjobb / Halmstad Visa alla barnskötarjobb i Halmstad
2025-10-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Arbetsuppgifter
Som pedagogisk assistent på Anpassade gymnasieskolan vid Sturegymnasiet följer du en eller flera elever under skoldagen och ger stöd i undervisningen och i sociala sammanhang.
Du stöttar elever med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling.
Du samarbetar nära läraren i klassrummet, bidrar till struktur, trygghet och arbetsro samt anpassar ditt stöd efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Du verkar i ett arbetslag där lärare och pedagogiska assistenter tillsammans arbetar för att skapa bästa möjliga lärmiljö.
Arbetet kräver ett lågaffektivt och respektfullt bemötande med fokus på elevens delaktighet och inflytande. Du är en viktig del av skolans trygghetsarbete och deltar i planering, uppföljning och reflektion i arbetslaget.
Uppdraget kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Kvalifikationer
Krav:
Gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn eller elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller intellektuell funktionsnedsättning.
Förmåga att hantera utmanande situationer på ett tryggt och professionellt sätt.
Meriterande:
Kunskap i teckenkommunikation.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att arbeta i miljöer med utåtagerande beteenden.
Du trivs med att arbeta nära andra människor och bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du samarbetar naturligt, kommunicerar tydligt och bidrar till ett lugnt och respektfullt klimat i klassrummet.
Du behåller fokus och lugn även i pressade situationer och ser möjligheter snarare än hinder. Din trygghet, lyhördhet och humor skapar goda förutsättningar för både elevernas och arbetslagets utveckling.
Övrigt
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut tas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/39". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sturegymnasiet Kontakt
Susanne Hajgato, Rektor susanne.hajgato@halmstad.se 076-5291741 Jobbnummer
9570229