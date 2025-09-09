Tidtabellkoordinator
2025-09-09
Vi är på en spännande resa framåt där SJ genomför en historisk förnyelse av fordonsflottan, där både kommersiell och upphandlad trafik är viktiga affärer.
Tjänsten ingår i avdelning Tidtabell och Infrastruktur som ansvarar för SJs trafikplanering på lång sikt liksom driva och samordna arbetet med att tillgodose SJs intressen i infrastrukturfrågor samt delta och kravställa infrastrukturförvaltarnas tågplaneprocesser.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som tidtabellkoordinator ansvarar du för att hantera verksamhetens kapacitetsansökningar till Trafikverket, med beaktande av företagets krav och de aktuella infrastrukturella förutsättningarna. Du utformar övergripande tidtabeller baserat på tidtabellsinriktningen och arbetar för att genomföra beställningar av tåglägen. Syftet är att säkerställa goda förutsättningar för försäljning, regularitet, punktlighet samt hög kundnöjdhet.
SJ befinner sig i en expansiv fas med förnyelse av fordonsflottan och utökad tågtrafik, där både kommersiell och upphandlad trafik utgör centrala delar av verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utforma ansökan till Trafikverket för specifikt ansvarsområde med hänsyn tagen till verksamhetens krav och befintlig infrastruktur.
Utforma synpunkter avseende förslag till Tågplan.
Delta i samråds- och samordningsprocess av tåglägen med syfte att säkra SJs intressen.
Aktivt delta i arbetet med att utarbeta beslutsunderlag till ledningen genom att delta i strukturerade konsekvensanalyser.
Aktivt delta i synpunktsdialoger med Trafikverket avseende banarbeten.
Säkerställa att leveransen uppfyller uppsatta trafiksäkerhets- och kvalitetskrav och leverera enligt överenskomna deadlines.
Vara delaktig i kravspecifikation och funktionstester i samband med utveckling av IT-verktyg för trafikplanering.
Bidra till att utveckla nya arbetssätt och arbeta med ständiga förbättringar.
Utbildning
Högskoleutbildning med inriktning mot transport eller logistik, annan relevant akademisk examen eller flerårig erfarenhet från området.
Erfarenhet och egenskaper
Tjänsten kräver kunskaper inom järnvägsinfrastruktur och ett intresse för järnvägens förutsättningar.
Minst fem års erfarenhet av trafik- och fordonsplanering inom järnväg är önskvärt.
Erfarenhet från operativa roller i tåg-, buss-, flyg-, båt- eller logistikbranschen är meriterande
Som tidtabellkoordinator ansöker och förhandlar du om kapacitet hos Trafikverket, därav är förhandlingserfarenhet meriterande.
Du bör vara noggrann, driven, målinriktad och ha god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
Du har förmåga att skapa långsiktiga samarbeten och relationer.
God analytisk och logisk förmåga samt organisatorisk skicklighet och ekonomisk förståelse är nödvändigt.
Publiceringsdatum2025-09-09
Skicka in din ansökan senast den 28 september, men urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Arbetsplatsen är på huvudkontoret på Vasagatan 10 i centrala Stockholm. Tjänsten är en tills vidare anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
