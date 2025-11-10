TF Enhetschef, parken
Om arbetsplatsen
Vänersborg, som är regionhuvudstad i Västra Götaland, är belägen vid Vänerns sydspets och kommunen har cirka 39 000 invånare.
Fina och centrumnära badstränder gör det möjligt att på lunchrasten ta sig ett dopp i Sveriges största sjö. Staden har bra kommunikationsmöjligheter och pendelavstånd så från västkusten tar du dig hit på 20 minuter och från Göteborg når du Vänersborg på 50 minuter.
Gatuenheten är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för en stor del av den offentliga miljön såsom kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi sköter även kommunägda badplatser, skogar, jordbruksmark och vatten. Naturvård och naturanknutet friluftsliv samt trafik- och parkeringsfrågor ligger också inom Gatuenhetens ansvarsområde. Vi hanterar dessutom frågor som rör våra småbåtshamnar och båtplatser, torg och flaggning.
Parkenheten är en av fyra enheter på Gatuenheten. Enheten är en drivande part i kommunens stadsutveckling. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. Enheten ansvarar också för vinterbelysning och julgranar. På uppdrag av andra förvaltningar/enheter utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, yttre skötsel på skolgårdar, underhåll samt nybyggnation av markanläggningar. I vårt arbete strävar vi efter att ha hög effektivitet, produktivitet och kvalitet med en önskan att uppfattas professionella, engagerade och nyfikna att skapa en kommun med goda visioner om framtiden.
Gatuenheten ger sina medarbetare möjligheter att utvecklas och hos oss är det viktigt med en bra balans mellan arbete och fritid. Vänersborgs kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att planera, leda, genomföra och följa upp delar inom enheten för drift- och underhåll samt investeringsprojekt, utifrån politiskt fattade beslut. Inom enheten finns arbetsledare, parkarbetare och kommunvärdar. Personalen, som varierar i antal över året, är mellan 10-25 personer, vilka du får personal- och arbetsmiljöansvar för samt budgetansvar för enheten. Förekommande arbetsuppgifter är att hantera felanmälningar, ta fram skötselplaner, lämna yttrande på detaljplaner, göra ekonomiska prognoser och genomföra ärendedragningar för politiken. Du är också involvera och drivande i andra interna projekt såsom digitalisering, processförbättringar, verksamhetsutveckling och att vara en resurs i Gatuenhetens arbete för att nå sina verksamhetsmål.
Du samverkar med andra i kommunen, både inom och utom vår förvaltning liksom mot utomstående aktörer, såsom entreprenörer och invånare.
Du ingår också i Gatuenhetens ledningsgrupp, vilken består av fem personer.
Tjänsten innebär dagtidsarbete och flexibel arbetstid tillämpas. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är drivande och självständig i ditt arbete och även har god förmåga att samarbeta i grupp och vara lyhörd för andras tankar.
Du bör ha god social förmåga, bra ledaregenskaper, vara kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt har goda datakunskaper, såsom hantering av olika program, ärendehantering, fakturering och dokumentation. Som person är du engagerad och drivande, strukturerad, beslutsam och handlingskraftig. Du finner att utvecklingsarbete och kvalitetssäkrings av verksamheten är viktigt. Du är empatisk i din framtoning och värdesätter lojalitet och har god människokännedom samt ett verksamhetsnära ledarskap som innebär att skapa förtroende och engagemang hos medarbetarna.
Du har trädgårdsutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet inom parkförvaltning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser helst att du har flera års erfarenhet av drift- och underhållsarbete. Tidigare chefserfarenheter är bra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kommer hållas under annonseringstiden.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
. Ersättning
