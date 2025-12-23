Testingenjör Ad/adas
2025-12-23
Vill du arbeta i teknikens absoluta framkant och bidra till utvecklingen av framtidens trafiksäkerhet?
Infotiv söker nu en testingenjör med fordonserfarenhet till ett spännande konsultuppdrag hos en kund som driver världens första fullskaliga testmiljö för framtida trafiksäkerhet.
Här testas och verifieras avancerade säkerhetssystem i realistiska trafikmiljöer - en internationell arena för forskning, utveckling och certifiering av framtidens fordonssystem.
Om uppdraget
Du blir en del av ett team som arbetar med funktionsutveckling och verifiering av aktiva säkerhetssystem för externa kunder. Uppdraget är huvudsakligen placerat i Göteborg, men inkluderar även arbete:
på testbana utanför Borås
i fordon på allmän väg
I rollen ansvarar du för att:
Förbereda och genomföra olika typer av tester i bil
Analysera, dokumentera och rapportera testresultat
Stötta funktionsägare och utvecklare i det kontinuerliga utvecklingsarbetet
Bidra rådgivande med din kompetens i team och gentemot kund
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, analytisk och trivs i en projektorienterad miljö. Du har lätt för att sätta dig in i verksamhetens behov, gillar problemlösning och samarbetar obehindrat med både kollegor och kund.
Du har ett professionellt förhållningssätt, delar gärna med dig av din kunskap och tar ansvar för att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Obligatoriska krav
BSc eller MSc inom relevant tekniskt område
Minst 1 års erfarenhet som testingenjör inom fordonsindustrin
Erfarenhet av Vector-verktyg, exempelvis CANalyzer, samt logg- och diagnosverktyg för fordon
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Matlab
Provbanekörtillstånd, exempelvis Hällered T2 eller motsvarande
Programmeringskunskaper, exempelvis i Python
Stort intresse för bilar och fordonsteknik
Körkortsbehörighet C eller CE
Infotivs Vision är att skapa En värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden. Därför erbjuder vi konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation. Våra åtaganden kännetecknas av professionalism och enkelhet vilket gör att vi tillsammans bygger ett långsiktigt förtroende. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
