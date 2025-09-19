Testare - Örebro
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-09-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Örebro
, Arboga
, Nacka
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Testare - Fordonsadministration
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren testare som vill bli en del av ett leveransteam med ansvar för att utveckla och förvalta systemlösningar inom fordonsadministration. Arbetet bedrivs i agila team och omfattar både nyutvecklingsprojekt och löpande förvaltning. Rollen innebär att skriva och genomföra testfall, rapportera fel och kvalitetssäkra lösningar i komplexa miljöer med flera integrationer. Uppdraget kan även innebära arbetsuppgifter utanför huvudområdet samt deltagande i projekt och initiativ beroende på behov.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Skriva testfall baserat på användningsfall, icke-funktionella krav och designspecifikationer
Genomföra tester av distribuerade system med flera integrationer
Arbeta med felrapportering och testverktyg
Bidra till kvalitetssäkring av systemlösningar i både nyutveckling och förvaltning
Samarbeta med utvecklingsteam och intressenter i agila processerKvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet av att skriva testfall baserat på användningsfall, icke-funktionella krav och designspecifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med felrapportering och testverktyg
Erfarenhet av att testa distribuerade system i komplexa miljöer med flera integrationer
Erfarenhet av Microsoft Team Foundation Server/ADS
Erfarenhet av agilt arbetssätt (t.ex. Scrum)
Meriterande
Flerårig erfarenhet av IT-relaterat arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av arbete i organisationer där säkerhetskänslig data hanteras
Start/Längd
Start: 2026-01-12
Längd: Till och med 2030-01-13 (möjlighet till förlängning)
Plats
Örebro (hybrid, 100%)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
703 42 ÖREBRO Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9518070