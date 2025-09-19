Testare - Örebro

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Örebro
2025-09-19


Visa alla datajobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Örebro, Arboga, Nacka, Finspång, Eskilstuna eller i hela Sverige

Testare - Fordonsadministration

Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren testare som vill bli en del av ett leveransteam med ansvar för att utveckla och förvalta systemlösningar inom fordonsadministration. Arbetet bedrivs i agila team och omfattar både nyutvecklingsprojekt och löpande förvaltning. Rollen innebär att skriva och genomföra testfall, rapportera fel och kvalitetssäkra lösningar i komplexa miljöer med flera integrationer. Uppdraget kan även innebära arbetsuppgifter utanför huvudområdet samt deltagande i projekt och initiativ beroende på behov.

Publiceringsdatum
2025-09-19

Dina arbetsuppgifter
Skriva testfall baserat på användningsfall, icke-funktionella krav och designspecifikationer
Genomföra tester av distribuerade system med flera integrationer
Arbeta med felrapportering och testverktyg
Bidra till kvalitetssäkring av systemlösningar i både nyutveckling och förvaltning
Samarbeta med utvecklingsteam och intressenter i agila processer

Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet av att skriva testfall baserat på användningsfall, icke-funktionella krav och designspecifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med felrapportering och testverktyg
Erfarenhet av att testa distribuerade system i komplexa miljöer med flera integrationer
Erfarenhet av Microsoft Team Foundation Server/ADS
Erfarenhet av agilt arbetssätt (t.ex. Scrum)

Meriterande
Flerårig erfarenhet av IT-relaterat arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av arbete i organisationer där säkerhetskänslig data hanteras

Start/Längd
Start: 2026-01-12
Längd: Till och med 2030-01-13 (möjlighet till förlängning)

Plats
Örebro (hybrid, 100%)

Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
703 42  ÖREBRO

Kontakt
Yahyo Said
yahyo.said@rasulson.com
076 310 18 26

Jobbnummer
9518070

Prenumerera på jobb från Rasulson Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rasulson Consulting AB: