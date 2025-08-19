Tentamensadministratör
2025-08-19
Tentamensservice ansvarar för universitetets centralt samordnade tentamensadministration och är en del av Fastighetsavdelningen och det gemensamma verksamhetsstödet.
Tentamensservice huvudsakliga uppdrag är att erbjuda service till universitetets institutioner och utbildningar genom att på ett rättssäkert och effektivt sätt samordna, förbereda och genomföra utbildningarnas salstentamina. Under 2025 kommer Tentamensservice att hantera uppskattningsvis 125 000 examinationer som är fördelade på cirka 2 500 tentor och 200 tentamensdagar.
Arbetet vid Tentamensservice utförs idag av fyra tentamenshandläggare, fem tentamensadministratörer, fyra koordinerande tentamensvärdar, samt fler än 100 behovsanställda tentamensvärdar som bemannar skrivsalarna under tentamenstillfällena.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/fastighetsavdelningen.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
Som en del av universitetets verksamhetsstöd är serviceperspektivet ständigt närvarande i arbetet. I rollen som tentamensadministratör innebär det en löpande dialog med våra beställare, dvs. institutionernas administratörer och lärare. Arbetsuppgifterna består i stort av att ta emot lärarnas "tentamensmanus" och förbereda dem så att de blir färdiga tentor som kan delas ut till studenterna vid tentamenstillfället. Vidare tillkommer att stötta övriga grupper i logistik kring salar, tentamensvärdar och stöd till studenter i behov av olika former av anpassningar. Arbetet innebär fasta rutiner, konkreta mål och tydliga deadlines.
Tentor ges som regel i slutet av varje kurstillfälle vilket innebär att arbetstempot varierar över terminerna. Arbetet är särskilt intensivt under tentamenstoppar och lugnare i början av terminerna.
Det periodvis höga tempot och relativt små felmarginaler inom Tentamensservice arbete, gör att alla som arbetar på Tentamensservice måste vara förberedda för att både kunna prioritera och omprioritera i arbetet, samt att vid behov även hjälpa till med arbetsuppgifter utanför de egna ansvarsområdena.
Även om arbetet till stor del innebär att förhålla sig till förutbestämda rutiner och deadlines är verksamheten just nu inne i en spännande fas som innebär förändringar i både process och organisation. Du som tycker om föränderlighet och förbättringsarbete kommer finna många möjligheter att utvecklas i rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
- mycket god datorvana och systemförståelse samt är van användare av MS Office, framförallt Excel,
- erfarenhet av att självständigt och i grupp arbeta mot och möta uppsatta mål och korta deadlines, och
- minst ett års erfarenhet av administrativt arbete.
Meriterande är om du har erfarenhet av:
- tentamensadministrativt eller motsvarande arbete vid högskola/universitet samt av arbete i exv. TimeEdit, Inspera eller liknande, och
- serviceinriktat arbete med återkommande kontakt med kunder, besökare eller liknande.
Personliga egenskaper som vi särskilt värderar är om du:
- är lösningsorienterad och bekväm med förändring i arbetssätt,
- kan prioritera och leverera under stor tidspress i arbetstoppar, och
- är ansvarstagande för både ditt eget och gruppens arbete.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Rasmus Rosquist, tillförordnad gruppchef för Tentamensservice, tfn 08-16 12 22, mailto:rasmus.rosquist@su.se
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
