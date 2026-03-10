Teleingenjör - Järnvägsprojekt
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Borås Visa alla byggjobb i Borås
2026-03-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker en uppdragskonsult inom tele/opto till projektet Upprustning Almedal-Borås hos Trafikverket.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag med stationeringsort Borås.
Uppdragets omfattning kommer att variera mellan 20 % och 80 % av heltid, beroende på projektets olika faser.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser konsultstöd inom tele/opto i projektet Upprustning Almedal-Borås längs kust-till-kustbanan bandel 641. Rollen innebär att bevaka och säkerställa byggbarhet för teleinstallationer, granska bygghandlingar och tekniska lösningar samt följa upp utförande av provisoriska och permanenta tele/opto-lösningar under entreprenadskedet. Projektingenjören ansvarar även för kostnadskalkyler samt för framtagning av PM för arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Samtliga leveranser ska kvalitetssäkras enligt konsultens projektplan.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Bevaka och upprätta rapport för byggbarhetsfrågor för teleinstallationer under framtagning av bygghandling.
Utföra granskning av bygghandling, tillfälliga tekniska lösningar, relationshandlingar och förvaltningsdata innan slutleverans.
Leverans av granskningsutlåtande efter varje utförd granskning.
Framtagning av PM för hantering av provisoriska tele/opto-lösningar under entreprenadskedet.
Bevaka och upprätta rapporter för utförandet av provisoriska och permanenta tele/opto-lösningar under entreprenadskedet.
Upprätta kostnadskalkyler för tele och opto-installationer.
Upprätta PM för hur arbetsmiljö och säkerhetsarbete ska genomföras under entreprenadskedet.
Säkerställa att alla handlingar och dokument är kvalitetssäkrade enligt konsultens projektplan, inklusive märkning av handlingstyp och granskningsstatus/syfte.
Krav (OBS, obligatoriska)
Konsulten ska ha behörighet för Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 och 1.3.
Konsulten ska ha giltig behörighet som SOS-planerare.
Konsulten ska ha behörighet som tillsyningsman (TSM).
Konsulten ska ha genomgått utbildning till Elsäkerhetsledare.
Utbildning i installation och handhavande av multidukt och mikrokabel.
Minst 2 års erfarenhet av minst 2 anläggningsentreprenader på minst 1 miljarder kronor, varav ett uppdrag skall innefatta tunnelinstallationer.
Krav på minst 5 års erfarenhet gällande arbete på Beställarsida (byggledare/BPU) alt entreprenadsidan (arbetsledare eller motsv) med teleinstallationer.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7358608-1883137". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Borås Resecentrum (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9787061